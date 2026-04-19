El misterio que esconde la Lonja de la Seda inspira la nueva novela de Juan Francisco Ferrándiz

El escritor Juan Francisco Ferrándiz ha presentado su nueva novela, 'La Lonja de la Seda', en el programa 'Mediodía COPE Más Valencia' con Carles Villeta. Ferrándiz, un autor para quien Valencia es un "escenario imprescindible", convierte la joya del gótico civil europeo en el epicentro de una trama de misterios, intrigas y secretos que promete fascinar a los lectores.

El origen: un plano secreto

La idea de la novela sufrió lo que el propio autor define como un "giro de guion" inesperado. Aunque inicialmente pensaba escribir sobre la construcción del edificio y la Valencia esplendorosa del siglo XV, un hallazgo durante la fase de documentación lo cambió todo. Ferrándiz encontró una orden del Consell de Valencia de 1482 que instaba a los constructores, Pere Compte y Joan Ibarra, a edificar la lonja "conforme a una monstra", es decir, según un plano bien dibujado.

Esa misteriosa frase encendió la "alarma de escritor" de Ferrándiz. "Cuidado, aquí hay un plano, había un plano anterior", pensó. Esta revelación le llevó a investigar al maestro de los constructores, un "personaje intrigante", y a tejer un misterio central en la novela, porque, como afirma, "esta lonja es mucho más que un simple edificio para hacer mercadeo".

Esta lonja es mucho más que un simple edificio" Juan Francisco Ferrándiz Autor

Portada del Libro La Lonja de la Seda

Un templo para la humanidad

Para Ferrándiz, la Lonja de la Seda es un "sitio telúrico" que va más allá de su función comercial. Lo describe como un lugar que parece un templo, donde los visitantes bajan la voz instintivamente. Destaca su potente simbología: las columnas salomónicas que emulan palmeras, las bóvedas que originalmente estaban pintadas de azul con estrellas para representar el cielo y el contraste entre sus dos portadas.

El autor lo define como "un templo, pero no para dios, sino para la humanidad", un espacio que contiene un "mensaje para la humanidad" a través de sus elementos arquitectónicos. Su objetivo con la novela es "reconectar con un edificio" que fascina por su atmósfera y sus secretos, logrando una trama ágil con "misterios y crímenes" en su interior.

La Valencia del Siglo de Oro: luces y sombras

La novela, aunque es una historia de ficción, se ancla en conexiones históricas. Los protagonistas son Joan Ibarra, uno de los constructores reales del que se sabe poco, y Francesca de Terrera, un personaje que representa el "saber ancestral" y la "herencia morisca". La trama sigue a la familia Ibarra, que "empieza desde cero sin nada" pero con el sueño de construir el gran edificio.

El libro sumerge al lector en la Valencia del siglo XV, una metrópolis en pleno apogeo que se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo tras la caída de Constantinopla. Este contexto, según Ferrándiz, es el "escenario ideal" para mezclar géneros como el romance, el thriller y la novela negra, ya que la ciudad "tenía luz y muchas sombras también", lo que da muchísimo juego.

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La narración también desvela conflictos de poder entre la emergente burguesía y los nobles, e incluso un caso de corrupción real en torno a la construcción del edificio, con "ingeniería contable" y "facturas hinchadas" que recuerdan a la actualidad. Para el autor, la novela refleja el "esfuerzo gigantesco" de los valencianos por levantar un símbolo de su prosperidad.

El libro, que salió al mercado el 9 de abril, ya se está presentando en lugares emblemáticos para "ambientar al lector" en la época. Una de las próximas citas será en el Palacio Condal, un entorno coetáneo a la Lonja, buscando así "provocar un viaje en el tiempo emocional", que es, en palabras de Ferrándiz, "de lo que tratan las novelas" en última instancia.