Miriam Díaz Aroca: "Soy una gran curiosa del mundo digital. Lo disfruto mucho"

Miriam Díaz Aroca reconoce en Trending COPE que nunca ha sido muy cercana al mundo digital, pero "me he sorprendido a mi misma en esta pandemia porque me he acercado mucho a las redes y me he dado cuenta que es muy importante sobre todo si somos personajes públicos el mensaje que construimos y difundimos al mundo. Estoy impresionada del alcance que tienen las redes sociales".

Publico cuando lo siento

En su perfil de Instagram la comunicadora ha escrito la frase "ahora que por fin soy yo" y reconoce que esa frase le define bastante pero desde hace poco tiempo. "Por fin me he anclado en la persona que quiero ser y para qué. Por primera vez en mi vida soy dueña de mi coherencia y eso me libera mucho".

En sus redes sociales Díaz Arocacuenta ya con casi 20.000 seguidores pero es una cifra que según ella no le obsesiona. "No estoy pendiente la verdad. No tengo una estrategia, ni horarios de publicación. Decho desde donde emito es un desastre, no tengo ni aro de luz. Es todo muy humilde y muy casero". De hecho la presentadora reconoce que todavía se hace "la picha un lío" con sus perfiles; "qué es un post, una storie, todavía me cuesta", reconoce.

De su etapa como comunicadora en televisión Aroca echa muchísimo de menos la libertad, "pero no solo en redes sociales, si no en el mundo en general".

ENTREVISTAS ONLINE

Dentro de sus perfiles Miriam se ha lanzado a crear contenido y realiza habitualmente entrevistas. Lo considera un honor y un privilegio "poder contar con testimonios de seres humanos que están en pleno proceso vital y pueden aportar conmigo y junto a mí su testimonio y forma de vivir para nutrirnos a todos".