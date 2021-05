Miguel Poveda: "El flamenco se ha liberado de prejuicios gracias a las redes sociales"

Miguel Poveda es uno de los afortunados que vuelven al escenario tras estos largos meses de pandemia donde el mundo de la cultura en general y de la música en particular se ha visto totalmente frenado. Vuelve con un concierto, con todas las medidas de seguridad anti Covid, en la Marina de Valencia y según sus propias palabras "es un auténtico regalo poder subirte al escenario en los tiempos que corren. Es un respiro para el alma no solo para mi, sino también para el espectador, y esto me produce mucha alegría".

En pandemia volví al Miguel niño que soñaba con subirse a un escenario

Su último trabajo "el tiempo pasa volando" viene como anillo al dedo en estos momentos ya que en este último año han cambiado muchas cosas. Poveda de toda esta etapa se queda "con el aprendizaje. Hubo un antes y un después en mi. Me obligaron a parar y eso me ha hecho cuidarme y mimarme, tener tiempo para el análisis y la reflexión, pero el precio es muy caro. Cambiaría todo porque no hubiese habido muertes ni este desastre devastador laboral".

Mañana volverá a sentir la magia del escenario pero durante estos meses de pandemia ha sentido al público de una manera diferente. "Ante la adversidad uno busca su vía de escape; en mi caso ha sido componer que nunca lo había hecho. Me puse a escribir, me puse con la idea de un nuevo trabajo y me alimentaba sobre todo de los sueños. Volví al Miguel de cuando era niño que soñaba con subirse a un escenario", evoca el cantante.

SU RELACIÓN CON EL MUNDO DIGITAL



Miguel Poveda lo tiene claro; "las redes sociales son una herramienta para contar en primera persona cuáles son tus inquietudes, qué vas a hacer, por ejemplo. El público quiere tener un contacto más directo contigo y al final las páginas de prensa cada vez tienen menos espacio para la cultura con lo que el artista se anuncia a través de las redes sociales. Intento además mostrar una parte más personal de mí para conectar con mi esencia y mi tranquilidad".

En cuanto al flamenco es cierto que las redes sociales han ayudado mucho. "Es cierto que la gente se ha quitado prejuicios y ha liberado su amor hacia el flamenco ya sea en la disciplina que sea. Hay mucha juventud mostrando su talento en redes; es una generación tan sabía que yo disfruto mucho y aprendo mucho de ellos", reconoce Poveda.

En cuanto a la esclavitud que muchos artistas o personajes relevantes denuncian de plataformas como instagran el artista flamenco cree que "eso depende de cada uno. Yo no me siento esclavo de instagram, por ejemplo. Disfruto en mis perfiles y de lo que hacen mis compañeros y me entero de qué ocurre en el mundo. Amo la vida y las cosas cotidianas no podría ser esclavo de las redes", reconoce el artista en el programa de Remedios Cervante, Trending COPE.









