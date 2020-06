Mientras la crisis desploma la producción y dispara los ERTES, el Ayuntamiento gasta más en el Día del Orgull

Mientras la Conselleria de Economía cifra ya en 414.172 los trabajadores de la Comunidad Valenciana afectados por ERTES, mientras la creación de empresas ha caído un 45,3 % en mayo en la Comunitat Valenciana respecto al mismo mes de 2019, según el avance de la Estadística Mercantil Trimestral del Colegio de Registradores y mientras las empresas valencianas del sector del metal confirman que han facturado un 48 % menos en mayo respecto al mismo mes del año pasado, mientras todo ello ocurre, el concejal de movilidad sostenible y responsable de la EMT de Valencia, Giuseppe Grezzi anuncia que va a aumentar la inversión y esfuerzo municipal en promocionar el Día del orgullo LGTBI+ con una campaña que ha puesto en marcha desde ayer.

Con el peculiar lema 'València: molt més que Clòtxina i Xufa', el Ayuntamiento lanza esta campaña con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB+, que se celebra el 28 de junio. Debido a la pandemia, este año no habrá desfile del Orgullo por las calles de la ciudad, pero los promotores de la campaña han buscado la fórmula de que la reivindicación esté en la calle con el Ayuntamiento que no sólo no va a recortar gastos sino que los aumentará.

"Este año hemos hecho un esfuerzo especial por visibilizar la campaña y tendremos cuatro autobuses, cuando normalmente los años anteriores teníamos un solo autobús, que son el 6, el 60, el 90 y un cuarto autobús que rotará entre las distintas líneas para mitigar así las consecuencias de las limitaciones de los actos públicos", ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi. El edil ha señalado asimismo que desde los canales de comunicación de la EMT se difundirá toda la información relativa a la campaña.

La campaña municipal, además de movilizar a autobuses urbanos de la EMT, incluirá una web, un circuito de carteles MUPI, 2.000 carteles para remitir a entidades e instituciones, una playlist de música en Spotify y nueve nuevos bancos pintados con el arco iris.