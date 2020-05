Mejoras en las videollamadas entre valencianos

El uso de videollamadas se ha incrementado de forma drástica desde que se decretara el estado de alarma por el COVID-19 y cambiara la vida de todas las personas. Con el confinamiento general y tras la imposibilidad de ver a los seres queridos de forma directa, la mayoría han optado por realizar este tipo de llamadas con el fin de poder verse aunque sea en la distancia.

Una de las herramientas más utilizadas es la aplicación WhatsApp, aunque tenía la gran desventaja de que sólo dejaba conectar a cuatro personas al mismo tiempo, algo que provocaba que las personas optarán por otras aplicaciones cuyo limite era muy superior. Ahora eso ha cambiado y ya se pueden conectar un total de 8 usuarios al mismo tiempo.

Hay varias maneras de iniciar una videollamada grupal en WhatsApp. Si el grupo cuenta con los mismos participantes que el límite permitido por la app, bastará con pulsar sobre el icono de la videocámara. Si el grupo tiene más participantes de los permitidos, al pulsar en el icono podrás seleccionar al resto de usuarios hasta llegar al máximo. Por último, también puedes llamar a un contacto de manera individual y después añadir a otros números.

The same privacy you expect from a face-to-face conversation (remember them?) now with up to 8 people. End-to-end encrypted. Update your WhatsApp to try it out. pic.twitter.com/xZUX60mysD