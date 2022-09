Medusa Festival comienza mañana a devolver el importe de las entradas tras su cancelación

El Medusa Festival comenzará a devolver este viernes el importe económico de las entradas y abonos de su edición de 2022 tras la cancelación del evento a raíz del suceso registrado la madrugada del 13 de agosto en el que falleció un joven de 22 años y unas 40 personas fueron atendidas a raíz de unas fuertes rachas de viento que provocaron la caída de estructuras metálicas en el recinto.

Concretamente, a partir del 16 de septiembre, y hasta el 23 del mismo mes, las personas que adquirieron entrada para el evento pueden comenzar a solicitar la devolución de los abonos general, plus, premium, entrada de día, entrada premium de día y los abonos comprados en taquilla que se hayan utilizado así como las entradas compradas en taquilla no utilizadas, según informa la organización del evento en su página web y redes sociales.

En los abonos generales y premium la organización devolverá un 66 por ciento del precio abonado y en las entradas de día de sábado y domingo el 100%, mientras que en el abono plus se devolverá un 40% del precio pagado.

Por su parte, la devolución de complementos y suplementos tendrá que esperar hasta el 3 de octubre y se extenderá hasta el día 11 de ese mes. Esto es, suplementos que no se llegaran a usar en el evento, recargas 'cashless' compradas previamente online no utilizadas, kits ahorros no entregados, suplementos acampada y premium, copas no consumidas, tickets noria no usados y cuños de reacceso.

La dirección del Medusa Festival anunció el pasado 13 de agosto la cancelación definitiva del evento, que debía durar hasta el 15 del mismo mes, tras la muerte de un joven de 22 años y la atención sanitaria a otras 40 personas más a raíz del derrumbe de elementos del escenarios y otras partes del recinto por las fuertes rachas de viento registradas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca investiga el accidente. El informe pericial que ha remitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al juzgado recoge que un desplome de aire impactó sobre el terreno en el que se celebraba el Medusa Festival y produjo vientos de hasta 100 km/h, además de un ascenso de las temperaturas de hasta 10ºC y un descenso de la humedad.

Esa madrugada se registraron una serie de tormentas que afectaron al interior de Murcia, Alicante y Valencia. Las mismas se desplazaron hasta el litoral y, en su fase final, es el momento más favorable para producirse reventones.

Así, ese día, el 13 de agosto, se registró en el festival un desplome de aire de tres o cuatro kilómetros de altitud que impactó con la superficie y provocó rachas de hasta 100 km/h. El aire se expandió horizontalmente y provocó diversos daños.