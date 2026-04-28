Los médicos plantan cara al Gobierno y exigen negociar con Pedro Sánchez: "Cuando una negociación se encalla, la única forma de desencallarla es cambiando de interlocutores"

Los médicos continúan por tercera semana con una huelga para exigir mejoras salariales, menos guardias y, principalmente, un estatuto marco propio que regule sus condiciones laborales. El seguimiento del paro genera una fuerte discrepancia en las cifras: mientras el sindicato médico CESM lo cifra en un 90%, la Conselleria de Sanidad lo reduce a poco más del 7%. Las protestas de marzo ya dejaron a 200.000 personas sin ser atendidas.

Negociaciones en punto muerto

Después de tres meses de movilizaciones, las negociaciones no han experimentado avances sustanciales. Víctor Pedrera, secretario general de CESM, lamenta que el Gobierno intente reformar el Estatuto Marco "dejando a los médicos como en el siglo XIX". El sindicato considera que las propuestas del ministerio son "ofertas trampa" que mantienen la situación en el mismo nivel y no reconocen las particularidades de la profesión médica.

Si al médico se le exigen jornadas distintas, tendrá que tener una regulación distinta" Víctor Pedrera Secretario general CESM

La principal reivindicación es la creación de un estatuto propio, ya que se les imponen condiciones únicas como las jornadas continuadas de 24 horas. "Si al médico se le exigen jornadas distintas, tendrá que tener una regulación distinta", afirma Pedrera, quien defiende que esa normativa debe negociarse directamente con los médicos y no con "sindicatos que tienen una implantación en el colectivo médico baja, por no decir casi nula".

Ante el bloqueo de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, el sindicato ha solicitado una audiencia con Pedro Sánchez. Pedrera sostiene que "cuando una negociación se encalla, la única forma de desencallarla es cambiando de interlocutores". Considera que el conflicto excede las competencias de Sanidad y debe ser el presidente del Gobierno quien asuma la responsabilidad de resolverlo.

El impacto en los pacientes

La huelga afecta de manera desigual a los ciudadanos. Mientras algunos pacientes, como Silvia, ven sus citas reprogramadas por el paro, otros como María son atendidos con normalidad y ni siquiera perciben la huelga. Los servicios mínimos, fijados en un 75% en la mayoría de los casos y del 100% en unidades de riesgo vital como la UCI o urgencias, son respetados "escrupulosamente" por los facultativos.

El objetivo nuestro es que nuestra sanidad pública no se quede sin médicos, qué es lo que está pasando" Víctor Pedrera CESM

Pedrera asegura que la intención no es perjudicar al paciente, sino todo lo contrario. "El objetivo nuestro es que nuestra sanidad pública no se quede sin médicos, qué es lo que está pasando", subraya. El sindicato insiste en que la única solución para evitar la fuga de profesionales es mejorar sus condiciones laborales para hacerlas similares a las del resto de colectivos y a las de los médicos del entorno europeo.

Próximas movilizaciones

Para mantener la presión, se ha convocado una manifestación por comunidad autónoma para el próximo día 29 por la tarde. En la Comunidad Valenciana, la marcha se celebrará en la ciudad de Valencia, comenzando en la Plaza de la Reina y finalizando en la subdelegación del gobierno. A pesar de las movilizaciones, Pedrera se muestra escéptico sobre una pronta solución debido a la "cerrazón" del ministerio.