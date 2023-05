Mazón sobre la ausencia de Puig en los debates electorales organizados por Las Provincias y COPE Valencia

El presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat por esta formación, Carlos Mazón, ha considerado que cualquier candidato a presidir el Consell "debería estar dispuesto a hablar de la Comunitat Valenciana, cuantas más veces, mejor" y él asegura que sí quiere hacerlo y ha aceptado asistir a los propuestos.

Preguntado por la ausencia del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en algunos debates electorales programados durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, el 'popular' ha subrayado que es una decisión --la de no acudir-- que corresponde al propio Puig.

Puig y Ribó rechazan acudir a los debates electorales de LAS PROVINCIAS y COPE Valencia El jefe del Consell y el alcalde sí que estarán en cambio en los organizados por otra emisora privada de radio 04 may 2023 - 13:08

Frente a ello, ha asegurado a él "sí" que le "apetece" debatir con el resto de candidatos a presidir la Generalitat Valenciana y que, por ello, ha aceptado acudir a los encuentros.

"Es su decisión, pero yo creo que un candidato a presidir la Comunitat Valenciana debería estar dispuesto a hablar de la Comunitat Valenciana cuantas más veces mejor", ha expuesto, al tiempo que ha indicado que, en todo caso, es una decisión --la de Puig-- que no le "corresponde" a él "valorar". "Estoy seguro de que los que quieren que salga de la Comunitat Valenciana la valorarán adecuadamente", ha añadido.

En la misma linea se ha pronunciado la portavoz del PP en el Ayuntamiento Mª José Catalá, que ha lamentado que el criterio, "para acudir a unos debates y otros no, sea arbitrario, ideológico o no se que criterio habrá sido, me parece incorrecto y demuestra un talante poco democrático"