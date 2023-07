Mazón exige a Compromís que pida perdón a la menor abusada por el ex marido de Oltra

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha contestado al discurso de investidura del futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Baldoví ha cuestionado el pacto entre PP y Vox. Posteriormente, Mazón ha contestado, cuestionando el trabajo que ha hecho el Gobierno en funciones en estos años y ha dado la oportunidad a Compromís de pedir perdón públicamente a la menor tutelada abusada por el ex marido de Mónica Oltra.

Réplica de Joan Baldoví

El inicio de la intervención de Baldoví ha sido agresiva, atacando directamente a la portavoz de Vox, Ana Vega y a Llanos Massó, la nueva presidente de les Corts. Su discurso se ha visto interrumpido por la propia Llanos Massó, quien le ha llamado la atención y le ha recordado "que solo Mazón puede contestar a sus declaraciones".

Siento vergüenza, señor Mazón, de que (Llanos Massó) sea la presidenta de las cortes

Tras el toque de atención, ha empezado con Mazón, definiendo su discurso, como “un discurso vacío de contenido, pero repleto de la caspa de Vox”. Posteriormente ha querido destacar que la situación con la que se encuentra el futuro Gobierno, dista de lo que se encontraron ellos. "Los indicadores demuestran una disminución de paro y de pobreza, aumento de ocupación, exportaciones, escuelas, aulas, profesores, libros gratuitos, becas, etc."

"Vox hará de pagafantas del Partido Popular"

Baldoví ha hablado de un "programa oculto" del PP, ya que controlará el 95% del presupuesto. "El pacto ha sido el siguiente: El PP asume el discurso de odio de Vox y se olvida de hablar de violencia de género, a cambio, Vox le deja en sus manos el 95% del presupuesto. A cambio de dejar que Vox reviente minutos de silencio contra la violencia machista, retire banderas LGTBI, ...", ha manifestado. Ha confesado que le parece un negocio redondopor parte del Partido Popular, ya que el grupo que dirige Ana Vega, "teniendo el 24% de los diputados que apoyan al Gobierno, solo dispondrá del 5% del presupuesto". "Vox hará de pagafantas del PP", ha dicho entre risas.

Propuesta de Baldoví a Mazón

Al igual que Feijóo a Sanchez, en el debate cara a cara, o Ximo Puig a Mazón unos minutos antes, Joan Baldoví también le ha hecho una propuesta al futuro president de la Generalitat. Le ha dado, ya firmado, el acuerdo valenciano por la Sanidad Pública, con el objetivo de blindar la sanidad pública en el estatuto de autonomía y que sea de gestión directa. Esto lo decidirán los valencianos con un referéndum.

Respuesta del futuro president al discurso de Joan Baldoví

Carlos Mazón ha querido responder a todas a todas las acusaciones lanzadas por Joan Baldoví, cuestionando el gran trabajo que ha hecho el Gobierno en funciones en estos años. Mazón también ha brindado la oportunidad al portavoz de Compromís de pedir perdón a la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra.

"Son otros los que han sido los pagafantas de Pedro Sánchez"



Carlos Mazón ha comenzado haciendo referencia a la propuesta firmada por el portavoz de Compromís. "Me lo llevo para estudiarlo", ha disparado con una sonrisa. Con ese tono humorístico ha continuado su intervención, añadiendo posteriormente, "tan mal no me he portado con usted, para que me riña tanto".

"Si tanto le molesta usted la presidenta de les Corts, ¿por qué se abstuvo y no votó en contra?"

Mazón ha querido recordar que Joan Baldoví no votó en contra de Llanos Massó, la presidenta de les Corts, la cual ha criticado el portavoz de Compromís en su réplica al debate de investidura. Mazón se ha mostrado tranquilo y ha cuestionado el gran papel que ha desempeñado el anterior gobierno, recordando que Compromís es la única fuerza política que ha perdido apoyo en las elecciones. "Ha perdido casi 100.000 votos, creo que alguna reflexión debería de hacerse", añade.

Mazón exige a Compromís que pida perdón a la menor abusada por el ex marido de Oltra

Mazón ha exigido a Compromís que pida perdón a la menor tutelada abusada por el ex marido de Mónica Oltra. "Tiene usted una gran ocasión para referirse a Maite y decirle en nombre de todo Compromís perdón". Carlos Mazón ha concluido destacando que no tiene ningún problema en discutir las medidas y recuerda que no es la primera vez que llega a acuerdos con la oposición.