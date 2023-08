Mazón da su apoyo a la AVL pero le pide más sensibilidad

Así lo ha señalado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a Gandia (Valencia), en la que ha asegurado que "todo el Consell reconoce la autoridad científica y académica" de la AVL, después de que la semana pasada el conseller de Educación, José Antonio Rovira, afirmara que la AVL no tiene "la verdad absoluta".



Tras unos días en los que cargos de Vox han defendido el uso de un valenciano alternativo a las normas de la AVL, el president ha insistido en que el Consell respeta, "como no puede ser de otra manera", la autoridad académica y científica que "sin duda" tiene este órgano estatutario, el cual merece su "absoluto respeto". Preguntado sobre el mensaje en redes sociales del conseller de Agricultura, José Luis Aguirre (Vox), escrito en valenciano no normativo, Mazón ha asegurado que "la Generalitat Valenciana en sus comunicaciones oficiales se expresa según las normas de la AVL".



NECESIDAD DE GESTOS



El president ha considerado que es "bueno" que todos hagan "una reflexión" en cuanto a "la sensibilidad" y "el cariño" y "los gestos" hacia personas en la Comunitat Valenciana, "que no son pocas, que en estos últimos años se han visto más alejadas de algunas instituciones, como puede ser la propia AVL".



Mazón ha insistido en que en la Comunitat "es parla valencià", que es "la denominación que tiene" la lengua propia, y no puede entender ni va a "tolerar" ni a "consentir" que desde dentro de la Comunitat o desde fuera se diga que aquí se habla "algo distinto" a lo que señala el Estatut.

Ha aseverado que "se han acabado" los tiempos en los que desde el Consell se decía si alguien "es valenciano de primera o valenciano de segunda, o si es más valenciano o menos" por hablar más a menudo valenciano o no, o por hablar valenciano de una forma u otra en función del lugar de residencia o de lo que le han enseñado los padres.



"No se es menos valenciano por no hablar valenciano en la Comunitat Valenciana, ni se es menos valenciano por hablar el valenciano que se habla en una zona que el que se habla en otra zona", ha insistido Mazón, quien ha agregado que todos los valencianos lo son "de primerísima división" y tienen "plena capacidad" para defender la denominación, el Estatut y las señas de identidad.



SENSIBILIDAD DE LA AVL



En opinión del president, "el valencianismo social y político se ha sentido en estos últimos años demasiado alejado" de la AVL, cuya "autoridad académica y científica" reconoce "todo el mundo, faltaría más", si bien en los últimos tiempos cree que han faltado "gestos de integración y gestos de sensibilidad". "Lo que le pido a la AVL es que también tenga esa sensibilidad, creo que tenemos que tenerla todos", ha aseverado Mazón, quien ha considerado que en los últimos días ha habido "demasiado ruido" en torno al valenciano "y demasiado intransigencia con las opiniones de los demás".



Ha destacado que las instituciones y las administraciones deben ser "sensibles", no solamente con los que están de acuerdo con ellas, sino con los que pueden no estarlo, "porque ahí está la concordia", y por ello ha llamado a la presidenta de la AVL para reunirse el 11 de septiembre con el fin de abrir "una etapa de sensibilidad". Así, ha señalado que espera que se pueda iniciar una etapa "de más sensibilidad de la que se ha tenido hasta ahora, en base a la integración, en base a gestos, que no están reñidos con la autoridad académica", porque no se puede seguir permitiendo que haya parte de ciudadanos en la Comunitat que "no se sientan protegidos o avalados por su propia Academia".



DEJAR EL RUIDO



Mazón ha pedido a todos alejarse del "ruido" que "algunos parece que están agitando con algún fin electoral" que no puede comprender y no comparte, y ha insistido en que reconocer la autoridad científica de la AVL es "compatible" con buscar el diálogo y pedir a todos "amplitud de miras". Según ha insistido, hay que provocar "un debate de mayor sensibilidad, de mayor capacidad de integración y de una serie de gestos, más allá de lo científico y más allá de lo académico, con valencianos que también se merecen que se les atienda", y está dispuesto a hacerlo conjuntamente con la AVL.



Ha reivindicado que "cada valenciano se exprese como se quiera expresar, sin un Gobierno que le diga quién es buen valenciano y quién es mal valenciano", y ha reprochado a su antecesor, el socialista Ximo Puig, que diga que "quien no habla habitualmente valenciano no está capacitado para defenderlo", ya que "un señor de Orihuela no es menos valenciano que un señor de Alzira". La lengua "es un asunto vivo que evoluciona, que la gente habla todos los días, y tenemos que permitirles que se sientan libres y no vigilados", ha finalizado Mazón.