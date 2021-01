Mazazo a Grezzi: el despido de la empleada de la EMT por el fraude de 4 millones, "improcedente"

El Juzgado de lo Social número 1 de València ha declarado improcedente el despido de la que fuera directora de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y única empleada despedida por la estafa de 4 millones de euros a la entidad, Celia Zafra, a la que tendrá que readmitir o pagarle una indemnización de 199.000 euros.

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, asegura que la decisión judicial "desmorona el castillo de naipes" del concejal de Movilidad y responsable de la EMT, Giuseppe Grezzi, del alcalde, Joan Ribó, y del PSPV con la estafa de la EMT.

"No asumieron ninguna responsabilidad política, intentaron utilizar a una trabajadora de cabeza de turco, una trabajadora que ahora debe ser readmitida o a la que hay pagarle la indemnización porque su despido fue improcedente".

Para la edil 'popular, "esto supone además un nuevo palo económico para la entidad, que ya ha sufrido una estafa de 4 millones y gastos en abogados que no han servido absolutamente para nada".

"Ribó ya no puede esconderse más, debe tomar cartas en el asunto y cesar a Grezzi. La EMT no puede seguir en manos de una persona que ha acreditado su falta de diligencia en la gestión de dinero público", ha indicado. Además, ha pedido "reabrir la comisión de investigación que se cerró con un carpetazo por parte del PSPV. No hay excusas para seguir justificado ni a Grezzi, ni a Ribó ni al PSOE".

De momento, la dirección de la EMT está analizando el contenido de la sentencia.

Zafra fue la única despedida tras trascender que la empresa pública había sufrido una estafa de 4 millones, y acudió a los tribunales. En el juicio negó que hubiera cometido negligencia alguna y recalcó que ella estaba engañada en todo momento. Su letrado reclamó la readmisión de la trabajadora en la empresa y el pago de una indemnización o de los salarios que ha dejado de cobrar desde que fue despedida.