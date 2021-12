La mascarilla es obligatoria desde este viernes en exteriores en la Comunitat Valenciana con excepciones

El uso de la mascarilla es obligatorio desde este viernes en España con la salvedad de dos excepciones: la práctica de deporte individual o en espacios naturales en los que se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio con no convivientes.

Esta medida, propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los dirigentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado miércoles, entra en vigor un día después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto que la regula.

La obligatoriedad de mascarilla en espacios exteriores llega meses después de que su uso decayese y en medio de la escalada de casos ocasionada por la variante Ómicron. Fue el pasado 26 de junio cuando el Gobierno central decidió poner fin uso de la mascarilla en los exteriores si había más de metro y medio metro de distancia.

En el real decreto publicado este jueves el Gobierno justifica la adopción de esta medida en "el aumento exponencial de casos" que "está haciendo que los servicios de atención primaria, en algunos casos responsables de la trazabilidad de los contactos o a cargo de la implementación de la estrategia de vacunación, no puedan realizar estas funciones ni su actividad habitual de forma adecuada".

Y añade el mismo que "a la intensificación" de la vacunación "deben añadirse otras medidas no farmacológicas para el control de la transmisión en la situación epidemiológica actual" como, en este caso, es el "uso correcto de la mascarilla por parte de la ciudadanía".

"A ese fin responde el presente real decreto-ley con el establecimiento de un deber general de cautela y protección que afiance comportamientos de prevención en el conjunto de la población, dirigidos a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud", recoge la disposición.

Pese al debate que ha generado la medida el Gobinero valenciano lo considera un instrumento fundamental para evitar contagios también en exteriores, especialemte cuando pasamos mucho tiempo en una terraza tomando algo o con amigos. De hecho la Generalitat ya recomendaba llevar mascarilla en exteriores, si no se puede mantener la distancia o no se practica deporte, y ha asegurado que cuando va por la calle percibe que el 90% de la gente cumple. "Y el que no, la tiene en la barbilla y se la sube cuando se cruza con alguien", ha añadido, lo que a su juicio demuestra que los valencianos las recomendaciones "a rajatabla", aseguraba ayer la portavoz del Gobierno Mónica Oltra preguntada por la polémica al respecto de la idoneidad o no de la medida.