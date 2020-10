Más de 80 infracciones, 4 detenciones y 3 locales denunciados en la primera noche del toque de queda

La concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València ha destacado la responsabilidad de la ciudadanía durante la primera noche del toque de queda decretado por la Generalitat Valenciana para frenar la propagación de la pandemia. De hecho, la Policía Local de Valèncialevantó anoche 83 actas por restricción de la movilidad y denunció únicamente a tres locales. Agentes de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) detuvieron a cuatro personas. “La primera noche ha sido francamente tranquila, la ciudadanía ha demostrado una vez más un comportamiento ejemplar y responsable que será decisivo durante las próximas semanas para frenar la propagación de la pandemia” ha señalado Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València

En la sala Cise del 092 entraron 24 reclamaciones por ruidos en domicilios que fueron atendidas por patrullas de la Unidad de Convivencia y Seguridad. A partir de la 01:00, hora en la que entraba en vigor el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana, todas las patrullas operativas circularon con prioritarios y paneles indicadores donde informaban del inicio del toque de queda. Se establecieron controles en diferentes emplazamientos, en uno en el puente de l’Assud d’or se controlaron un total de 18 vehículos y se levantaron siete actas.

“Es necesario reducir la movilidad y es casi obligatorio reducir al mínimo nuestras relaciones sociales porque sino somos capaces pasaremos a una fase con muchas más restricciones, mucho más complicada y eso es algo que no queremos. El aumento de contagios de la Covid tiene que ver con un modelo de comportamiento. Si desplazamos esos comportamientos a otras horas del día no estaremos avanzando nada frente a la Covid” ha indicado Cano quien ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual porque, como ha señalado, “es fundamental porque nos estamos jugando mucho en la lucha contra la pandemia, no sólo la presión hospitalaria sino la presión sobre nuestro futuro” ha señalado el responsable de Seguridad en el consistorio.