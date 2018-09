Más espacio para peatones y bicicletas en San Vicente

La Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València ha iniciado los trabajos de adecuación de los tramos de carril bici del Carrer de Sant Vicent -entre la Plaça de Sant Agustí y la Plaça d’Espanya- y Porta de la Mar -entre el Carrer del Justícia y el Carrer del General Palanca- que quedaron sin completar tras la rescisión del contrato a la empresa que resultó adjudicataria para realizar los mismos a principios del pasado año.

La parte más llamativa de la operación, no obstante, es la que acompaña al tramo de carril bici de Sant Vicent, ya que como estaba previsto la actuación supone la ampliación del espacio peatonal en esta vía con tanto tránsito caminando. La misma, hasta que se ejecute de manera definitiva, se está realizando con una actuación blanda, que incluye bancos, pintura y maceteros, cuyo contenido ha sido aportado por la delegación de Parques y Jardines.

“Nuestro objetivo prioritario es favorecer la movilidad peatonal y esta actuación no era una excepción”, ha apuntado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha subrayado que “pocos puntos como este tramo del Carrer de Sant Vicent ejemplifican tan bien la subordinación a la que se ha sometido durante años al peatón en la ciudad respecto a los vehículos de motor”.

Por ese motivo desde el Área de Movilidad se ha explicado que la operación en este tramo de Sant Vicent no solo actúa ampliando el espacio peatonal, con el nuevo espacio señalado en verde, equipado con bancos y jardineras y protegido por el carril bici, sino que también crea nuevas plazas de carga y descarga y aparcamientos para moto en calzada, de cara a que el espacio peatonal existente, las aceras, sean de uso exclusivamente peatonal.

Con las nuevas plazas de carga y descarga y de uso diario para motocicletas y compartido en horario nocturno junto a la acera este de Sant Vicent, las aceras de ambos lados de la calle quedarán liberadas de aparcamiento de motocicletas, que deberán aparcar exclusivamente en las plazas delimitadas a tal efecto en calzada, y para uso exclusivo de peatones. Del mismo modo, también se bajarán a calzada dos contenedores en la acera este, mientras que los de la acera ubicada junto al carril bici se han resituado cerca de las calles transversales para permitir a los camiones su recogida sin tener que invadirlo.

De este modo en el Carrer de Sant Vicent se ha adecuado la conexión entre el Anillo Ciclista -a la altura de la Plaça de Sant Agustí- y la Plaça d’Espanya, donde, por el momento, el carril bici no dispone de continuidad segregada, debiendo quien desee continuar circulando en bici hacerlo por calzada en el sentido del tráfico. No obstante, a finales de este año y principios del siguiente está previsto que se ejecute el carril bici de la Gran Via de Ferran el Catòlic, que podrá conectar este punto hacia el norte de la ciudad, a la espera de la nueva adjudicación del proyecto que conectará Sant Vicent con la Avinguda del Cid.

Porta de la Mar, ya en funcionamiento

En cuanto a Porta de la Mar, ayer mismo se abrió el tramo de carril bici que da continuidad al Carrer del Justicia y el Puente de la Exposición. Porta de la Mar queda conectada en bici, de esta forma, tanto con Navarro Reverter como con el Anillo Ciclista por Colom y hacia Benimaclet por el Puente de la Exposición.