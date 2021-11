Más de 500 empresas acogerán en prácticas a 700 estudiantes de grados y másters de EDEM

EDEM, Escuela de Empresarios, Negocios y Management, acoge alreddor de 700 alumnos, tanto de grados como de másters, que realizarán prácticas a lo largo de este curso en más de 500 empresas. Esto supone el 95% del total de los estudiantes y la presidente de EDEM, Hortensia Roig, ha subrayando la importancia de realizar estas prácticas para que los alumnos se puedan enfrentar a "un escenario real".

Por lo que hace a los estudios de grado, Rpig ha señalado que los alumnos disponen de al menos dos meses para hacer sus prácticas en empresas y así pueden acabar sus estudios con más de un año de experiencia laboral. Por otra parte, referente a los másters, las perspectivas de futuro que facilitan estas prácticas también es positiva. Así pues, el 95% de los alumnos recibe una oferta de trabajo al finalizarlo, muchas veces quedándose en la misma empresa donde han realizado las prácticas.

En cuanto a los tipos de empresas, se trata de una oferta muy amplia: desde multinacionales hasta pymes. Además, gran parte de los alumnos se quedan trabajando en el ecosistema innovador de Marina de Empresas al insertarse en startups alojadas en Lanzadera y Angels. Esto lo hacen ocupndo puestos en las 'nuevas profesiones' de la última década y centradas en el ámbito de la digitalización y la tecnología.

La metodología EDEM

Por lo que hace a la metodología empleada por EDEM, destaca el 'learning by doing', que consiste en aprender y adquirir conocimientos mientras se lleva a cabo una tarea determinada. Esta alternativa comprende actividades como la realización de talleres, las visitas a empresas, el uso de casos reales empresariales para los contenidos prácticos, la impartición de competencias directivas y un profesorado compuesto tanto por académicos como por profesionales, directivos y empresarios. En este curso, destaca el lema 'El que sabe, hace' a través del cual se va areforzar su método de enseñanza 'learning by doing'.

Además, EDEM incluye entre sus objetivos conseguir unas aulas inclusivas donde cualquier alumno de cualquier procedencia tenga cabida. En este sentido, ha reforzado el importe que se destina a las ayudas, como las 'Becas Excelencia'. También destacan las 'Becas Fundación', las cuales también pueden cubrir la totalidad del coste del grado o del máster. Actualmente, el 20% de los estudiantes de EDEM han recibido algún tipo de beca.

“Todo joven que quiera estudiar con nosotros lo podrá hacer independientemente de su situación económica. Queremos que nuestras aulas integren a todo el mundo, sin discriminaciones; y que sean un reflejo de nuestra sociedad, tan diversa y a la vez tan enriquecedora”, finaliza Hortensia Roig.