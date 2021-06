Marzà ofrece abrir antes los colegios para poder vacunar a los estudiantes valencianos

El conseller de Educación, Vicent Marzà ha ofrecido a las autoridades sanitarias los centros educativos valencianos para poder inmunizar contra el coronavirus a los jóvenes mayores de 12 años en la Comunitat Valenciana.

En una entrevista en A Punt, el conseller de Educación ha explicado que ha ofrecido toda la logística y la capacidad organizativa a la conselleria de Sanidad "para que según su criterio pueda valorar la opción de llegado el momento poder inmunizar a la población estudiantil en valenciana en los propios centros educativos para agilizar el proceso".

El conseller ha recordado que "la comunidad educativa ya ha demostrado su capacidad de organización con la vacunación masiva del personal docente y los centros educativos y por ello ha insistido en que si Sanidad lo ve conveniente, "los centros podrían incluso abrir antes del inicio de curso para poder inmunizar a los alumnos de 12 años".

En la Comunitat Valenciana está previsto que el curso escolar comience el 8 de septiembre. El ofrecimiento del titular de Educación abre la puerta a que los centros pudieran abrir a finales de agosto para comenzar la vacunación masiva de los alumnos mayores de 12 años.

Las declaraciones de Marzà chocan de nuevo con la postura que defiende la conselleria de Sanitat en la Comunitat Valenciana que insiste en que no hay nada decidido sobre la inmunización de la población escolar. Barceló ya matizó hace semanas a la propia ministra de Sanidad Carolina Darias asegurando que cuando el Ministerio de Sanidad habla de vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años no se refiere a los grupos de edad de forma masiva, sino a los enfermos crónicos o que por sus patologías no pueden asistir a las clases.

El conseller de Educación ha asegurado que aún queda tiempo para llegar a la vacunación y las autoridades sanitarias decidirán "dependiendo de su capacidad y del momento organizativo". "Ahora mismo --ha continuado-- estamos vacunando a una población muy amplia; según como se llegue a la vacunación de los adolescentes, será Sanidad quien determinará cómo organizar la mejor solución".

"Nosotros lo que decimos es que ponemos a disposición nuestros centros educativos y capacidad organizativa que hemos demostrado, por ejemplo, en la primera vacunación de docentes, que es un éxito y puede funcionar. Venimos a ayudar, como comunidad educativa somos parte de la solución", ha aseverado.