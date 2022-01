Marta Robles: "Hasta que no sepamos cuál es la buena información en Internet, no sabremos valorarla realmente"

La carrera de la periodista Marta Robles es el perfecto ejemplo de la mujer que ha tocado todos los palos del periodismo. Prensa, radio, televisión y, desde el año 1991, también novela. ‘Yo siempre quise ser escritora, mucho antes incluso que periodista’, nos ha confesado en la entrevista que nos ha concedido a Trending Cope para hablar de sus dos últimas novelas, ‘Pasiones carnales’ y ¨La chica a la que no supiste amar’.

En ‘Pasiones Carnales’, Marta Robles cuenta doce siglos de historia plagados de pasiones carnales que, según la autora, alteraron el curso de los acontecimientos. ‘No fue una tarea fácil, porque fueron necesarias muchas fuentes de documentación y mucho tiempo. Hay muchos asuntos de la trastienda de la historia de España que no vienen en los libros de texto ¿Cómo se va a contar abiertamente que los Reyes Católicos descienden de una concubina? Eso es imposible’.

Marta, feminista convencida, nos descubre precisamente en su novela perfiles femeninos ignorados hasta el momento. Robles nos confiesa… ‘desde que tengo uso de razón soy feminista, pero entiendo el feminismo como un movimiento social que nos une, independientemente de nuestras ideologías. Ahora me he dado cuenta de que hay un nuevo feminismo que reparte carnés y divide a las mujeres entre las buenas y las malas. Eso nos hace mucho daño en este momento en el que estamos consiguiendo tantas cosas. Y en todo esto siempre tenemos que incluir a los hombres. No podemos repartir el mundo entre hombres y mujeres, porque todos tenemos las mismas obligaciones y responsabilidades. Debe ser así’.

Sobre cómo ha afectado el mundo digital al periodismo, Marta es reflexiva… ‘todavía nos estamos adaptando a todas estas novedades. Estamos esculpiendo el camino de este nuevo periodismo. Estamos en un momento en que el las redes han hecho creer que todos tenemos algo que decir, incluso en el periodismo, pero no es así. Hasta que no seamos capaces de discernir cuál es la buena información y cuál es la mala en Internet, no valoraremos realmente la información’.

Marta asegura que uno de los grandes problemas en Internet es el hecho de que la gente no quiere pagar por la información. ‘La gente lo quiere todo gratis, y es imposible ofrecer algo de calidad cuando no se paga por ello. Esto solo abarata el periodismo y le hace perder valor y veracidad. El buen trabajo debe pagarse’.

Sobre su relación con las redes, Marta Robles lo tiene claro… ‘las uso solo profesionalmente, para promocionar mis libros y mis trabajos. Voy en esta línea. No tengo cultura de la exhibición en redes, porque me cuesta bastante y soy muy consciente’.

