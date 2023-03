Marisol Burón: "No sé cuántas muertes más quieren que haya para que este asesino se pudra en la cárcel"

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha confirmado en COPE València que recurrirá ante el Tribuanl Supremo la decisión de no aplicar la prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de su hija y otras dos mujeres.

Todo después de que el TSJCV haya confirmado la condena de 159 años y 11 meses para el autor del asesinato de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela.

Marisol Burón, considera que sí que se le puede aplicar la prisión permanente revisable "porque hay jurisprudencia", porque el problema es que se han juzgado todas las muertes a la vez y no por separado.

Reconoce la madre de Marta que no se lo esperaba, "me ha sorprendido. No me lo esperaba, pero bueno, ya que no lo hemos conseguido por esa vía vamos a ir al supremo. Mi hija y las demás chicas merecen que se le aplique una condena ejemplar y eso vamos a hacer".