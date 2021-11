Mario Vaquerizo: "Las redes sociales son solo un instrumento, no un fin para mi"

Es uno de los personajes más carismáticos del panorama artístico de nuestro país, y hoy ha pasado por Trending Cope en una entrevista en la que nos ha confesado que siente muy de cerca el cariño de la gente, algo de lo que se siente muy agradecido.

Un cariño que se traslada y se refleja también en sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores. ‘No sé cuál es el secreto, la verdad. Yo me muestro en mis redes tal cual soy, con mis virtudes y mis defectos, y yo creo que eso le llega al público’.

No obstante, Mario Vaquerizo nos ha confesado que sus redes son sólo un instrumento: ‘no las veo como un fin en sí mismas, sino como un instrumento. Instagram me trae mucho trabajo, pero también hay que estar en los medios clásicos de siempre, que es en definitiva de donde yo vengo’.

Mario es periodista ‘esa es mi formación, y es algo que no se me olvida. Después, la vida me ha ido llevando por unos caminos u otros y yo me he dejado llevar.’ Representante del grupo musical Fangoria, y también de sí mismo, Vaquerizo tiene una sólida trayectoria como representante de diferentes perfiles artísticos, y actualmente está aprovechando su mejor momento profesional, ‘pero cuando todo esto se acabe, lo asumiré como tal. Ahora trabajo mucho, y disfruto mucho con ello, pero si el boom se acaba siempre tendré mi base”, nos ha confesado.

Sin estrategia, ni perspectiva sobre ella en sus redes sociales, Mario asegura que su mejor estrategia es ‘reírme siempre de mi mismo. Tengo esa gran capacidad. Me tomo en serio, pero no siempre. El gris perla es mi color favorito, porque nunca nada es blanco o negro y eso lo aplico a toda mi vida’. Un disfrute tenerle y contagiarse un poco de su energía arrolladora.

Audio