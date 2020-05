La Marina de València inicia expediente sancionador a los locales de ocio por no respetar la seguridad

La Marina de València iniciará expediente sancionador y también dará parte a las Autoridades competentes a los locales de ocio de la Marina por no respetar las medidas de seguridad implantadas por la pandemia de la COVID-19.

Todo después de las imágenes que han circulado durante todo el fin de semana por las diferentes redes sociales, en las que se pueden ver una gran cantidad de mesas repletas de gente, sin mantener los porcentajes exigidos, las distancias de seguridad estipuladas en la normativa, ni llevando la obligatoria mascarilla.

�� Hola, Javier. Por parte de La Marina de València vamos a iniciar expediente sancionador y a dar parte a las Autoridades competentes para evitar de nuevos comportamiento así de intolerables. — La Marina de València (@lamarinadevlc) May 24, 2020

Vídeos de los que se hacían eco numerosos vecinos de València indignados con las imágenes de las aglomeraciones de personas hasta el punto de que la propia Marina de València anunciaba también en twitter, que iba a “iniciar expediente sancionador y a dar parte a las Autoridades competentes para evitar de nuevos comportamiento así de intolerables”.

Y es que, la Policía Local de València no da abasto y realizaba 69 propuestas de sanción por incumplir las medidas aprobadas durante la fase 1 de desescalada para proteger a la población de la pandemia del Covid-19 , de las cuales 36 corresponden a particulares por no llevar las mascarillas cuando no se puede garantizar la distancia interpersonal de seguridad y 33 a terrazas por incumplir el 50 por ciento de aforo.

En este sentido, el concejal de seguridad ciudadana, Aarón Cano recordaba que el objetivo de la Policía Local es “proteger a la población, no sancionar, se sancionan aquellos comportamientos que pueden poner en riesgo la salud de las personas”.