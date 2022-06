La Marina Norte será el escenario del retorno de la buena música y la felicidad

La música de la última década del siglo XX y de la primera del siglo XXI, que se bailaba en las mejores salas de la ruta y que atraía hasta Valencia a miles de personas cada fin de semana, volverá a llenar “de felicidad e ilusión” la Marina de Valencia el próximo 9 de julio con la celebración del festival Homenaje a la Ruta 90s & 2M.

En esta ocasión, y tras dos años de espera por la pandemia, el festival se traslada a la Marina Norte para tener mejor capacidad, mejor visibilidad, más facilidad de acceso y de aparcamiento, más calidad de sonido y más espacio para disfrutar de la buena música y del espectáculo piromusical.

450 personas contratadas –misma cantidad de mujeres y hombres y con especial énfasis en la contratación de mayores de 40 años-, 23 djs nacionales e internacionales, 10 artistas -de los que 7 son mujeres-, con un 95% de empresas de la Comunitat Valenciana, transporte oficial sostenible… Son solo algunas de las cifras ofrecidas por los responsables del festival Ricardo Caballer, Vicente Ferrer y Víctor Pérez en la rueda de prensa de presentación de esta edición. En esta edición participarán Bandido B2B Piropo, Corona, Damae, Double You, Double Vision, Jerry Daley, Kriss, Nalaya Brown, New Limit, The King of House, Arturo Roger, Coqui Selection, Edu Veneno, Head Horny’s, Javi & Rafa (los Gemelos), José Coll, José Conca, Jota Demasiado, Kike Jaén, Miguel Monforte, Mónica X, Nacho Division, Nacho Fernández, Nacho Ortiz, Pau Thomas, Raúl Platero, Spinete, Vicente Buitrón, Vicente Ferrer y Víctor Pérez.

El festival está ideado como una sesión continua para que el ritmo, la fiesta y la buena música no paren en ningún momento. La presentación correrá a cargo de Bartual y Raúl Antón. El espectáculo pirotécnico correrá de nuevo a cargo de Ricardo Caballer que prepara un gran final para esta edición 2022.

Los responsables del festival han explicado que este festival “pretende recuperar la ilusión, la felicidad y alejar el miedo que hemos sufrido durante la pandemia. Tenemos ganas de reencontrarnos con la gente, de recordar los buenos momentos vividos en los 80, 90 y en los 2000 creando nuevos momentos”. Para esta edición, la organización ha querido premiar la fidelidad de aquellos que compraron las entradas de las ediciones 2020 y 2021 de este festival y que no se pudieron celebrar por culpa de la pandemia.

Esas entradas, siempre que no haya sido solicitada su devolución, serán validas para esta edición 2022 sin tener que hacer nada y además tendrán un regalo especial por su fidelidad. El festival celebrará una pre-party el viernes 8 de julio en el edificio Veles i Vents para que todos aquellos interesados puedan recoger la pulsera de entrada al festival para tener acceso directo. Las entradas aún están a la venta en la web oficial y en las principales centrales de ventas de entradas: El Corte Inglés, Correos y Enterticket.