María José Suárez: "Las redes han facilitado y ampliado nuestro trabajo como prescriptoras"

Diseñadora y empresaria, María José Suárez es una mujer inquieta y emprendedora, llena de energía, que sabe perfectamente cuál es el potencial de las redes sociales. Hoy nos lo ha contado en Trending Cope, donde nos ha reconocido que las redes ‘han facilitado y ampliado nuestro trabajo como prescriptoras’.

En su día a día, como empresaria y diseñadora, María José es totalmente consciente de la fuerza del elemento digital. ‘Aún recuerdo mi primera clienta que entró por Instagram, después de ver uno de nuestros diseños. Literalmente se enamoró de él e hicimos tal amistad, que llegamos a convertirnos en amigas’.

María José, que fue nombrada Miss España en 1996, ha sabido adaptarse perfectamente a las herramientas digitales. ‘Antes, debíamos esperar a visualizar una colaboración con una marca al momento en el que se publicaba una revista. Ahora no, es todo rápido y muy activo. Es apasionante y está a la orden del día’.

En este sentido, nos ha contado que se toma el mundo digital como una pasión. ‘Me gusta, me entretiene y quiero aprender más y más’, nos confiesa. ‘Nuestro trabajo, sin duda, se ha ampliado, porque te llaman para colaboraciones que antes serían absolutamente impensables’.

María José no se siente más expuesta por el hecho de tener redes sociales. ‘Hay que saber qué exponer. Yo comparto aspectos de mi vida que me apetece compartir, pero no muestro mi vida en tiempo real. Es importante preservar la privacidad’.