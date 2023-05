María José Catalá (PP) promete crear una brigada policial antiokupas en València

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que, en caso de resultar elegida tras el 28M, pondrá en marcha una Brigada Policial AntiOkupas y el aumento de 500 agentes en tareas de vigilancia en la calle.



Catalá se ha reunido este lunes con los sindicatos de la Policía Local (CSIF, SPPLB, UGT, STAS y CCOO) para trasladarles las propuestas de su candidatura a las elecciones locales.



Aumentar la seguridad en las calles con más policías es una prioridad para el PP, y por ello ha trasladado a los sindicatos que utilizará la mayor parte de la tasa de reposición del Ayuntamiento de València para sacar nuevas plazas para agentes de policía.



València, ha señalado, ha registrado el mayor aumento de delincuencia de las grandes ciudades desde 2019 (casi un 25 %), por delante de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla.



"Nuestra ciudad está siguiendo el peligroso camino de la barcelonización de Ada Colau y nuestros vecinos no merecen eso", ha manifestado, según informa el PP en un comunicado.



Respecto a la ocupación ilegal, Catalá ha indicado que la semana pasada dos trabajadores fueron apuñalados por unos okupas y ha avanzado que creará una Brigada Policial Antiokupación para ayudar y mediar cuando se produzcan los desalojos.



A su juicio, "hay que tener una colaboración estrecha con la Policía Nacional y lo que no puede ser es que el Ayuntamiento, como ha hecho el señor Ribó, se desentienda".



La candidata y portavoz del PP en el consistorio ha trasladado a los policías que su gobierno "respetará su trabajo y no titubeará en su defensa": "Los policías hacen un gran servicio a nuestra ciudad y deben tener una alcaldesa que los defienda y los valore", ha manifestado.



Asimismo, ha afirmado que se dará de baja inmediatamente a los okupas del padrón y se creará una Oficina Antiokupación para ayudar y asesorar a propietarios y vecinos.



"València no merece un gobierno que se desentienda de la labor policía y que mire hacia otro lado ante el problema de la ocupación ilegal", ha afirmado.



Por otro lado, durante la reunión se ha abordado la situación de la Policía de Barrio, que se ha reducido de 220 agentes durante el mandato del PP a un centenar en la actualidad.



Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha de una aplicación para la Policía de Barrio con el objetivo de que los agentes tengan un contacto directo e inmediato con los vecinos y comerciantes.



También han abordado la necesidad de instalar cámaras de videovigilancia en las zonas de mayor afluencia para evitar robos, pintadas y vandalismo, y luchar contra la venta ambulante ilegal.