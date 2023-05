María José Catalá: "No contemplo otra posibilidad que la de gobernar en solitario"

La candidata del PP, María José Catalá, no quiere pactos y aspira a lograr "una amplia mayoría" en las elecciones del 28 de mayo para "garantizar el cambio": no contempla otra posibilidad que gobernar en solitario. Si Catalá gana las elecciones y Joan Ribó y Sandra Gómez no suman 17 concejales, puede ser alcaldesa sin necesidad de una coalición con Vox. Por ese motivo, hace un llamamiento a los votantes del PSPV desencantados con el sanchismo y a los votantes de Compromís que han visto que lo que prometía Ribó no se ha cumplido»

De las primeras cosas que hará: nombrar a Rita Barberá alcaldesa honoraria en el primer pleno del nuevo mandato y poner el nombre de alcaldesa Rita Barberá al puente de las flores.

Más de su posible gestión y primeras medidas: bajar los impuestos en 67,8M€ con una bajada del 20% del IBI a todos los valencianos y bonificar un 95% las plusvalías por herencias y transmisiones; construir 1.032 viviendas públicas en 8 barrios de la ciudad para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, aumentar los agentes de policía en la calle y recuperar la Policía de Barrio, una movilidad basada en criterios profesionales, y un plan de choque de limpieza.