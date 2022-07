Manuel Quijano: "Con redes sociales, Café Quijano hubiera tenido más proyección internacional"

La primera vez que Manuel, Oscar y Raúl debutaron como Café Quijano, lo hicieron en el Teatro Emperador de León alquilando ellos mismos la sala y organizándolo todo por su cuenta. ‘Reconozco que fue toda una osadía. Pensar siquiera que los tres hermanos pudiéramos hacer un grupo ya era un acto de valentía, pero se nos ocurrió porque yo tenía un café concierto donde hacíamos mucha música en directo y un día pensé que, ya que éramos hijos de un profesor de música, podríamos hacer un grupo’. Así nos lo ha contado en una bonita entrevista en Trending Cope.

‘Pensar en hacer algo similar hoy en día es una locura, pero entonces pensamos que muy mal se nos tenía que dar para no llenar un teatro de León. Conseguimos llenarlo e hicimos un reportaje de fotos donde se veía a la gente disfrutar. Quizá fue visionario, porque es lo que hacen los influencers hoy en día. Y mandamos todo el material a las discográficas, que creyeron que el grupo era un éxito’, asegura con una sonrisa de incredulidad.

Café Quijano no lo tuvo fácil, ‘el primer disco fue un fracaso casi absoluto. Creímos que saldría todo rodado, pero hasta que no llegó ‘La Lola’ en el segundo disco, no acabamos de despegar de verdad’, reconoce. Y Manuel está seguro de que, si a inicios del 2000 hubieran existido las redes sociales, su éxito hubiera tenido más proyección. ‘No me cabe ninguna duda. Ya entonces teníamos una exposición internacional grande, pero con las redes hubiera sido más aún. El mundo de la promoción era totalmente distinto a como lo es hoy’.

Precisamente sobre este tema, Manuel reconoce que la estrategia de Café Quijano en redes, ahora mismo, es muy sencilla. ‘Si te fijas bien, no somos un grupo con muchos seguidores en redes. Somos reacios a exponernos públicamente a nivel digital. De hecho, en mi perfil personal apenas publico cosas a diario. En la del grupo sí nos sentimos obligados a contar lo que estamos haciendo o cuál es nuestro siguiente concierto, para que nuestros seguidores estén informados de todo’.

Café Quijano está en marcha ahora con su gira Manhattan Tour 2022, y con el que están recorriendo toda España. ‘Son más de 30 conciertos los que llevamos ya este año a nuestras espaldas. Estamos tocando más que nunca y viene más gente que nunca a vernos y a escucharnos. Estamos muy orgullosos de seguir disfrutando así y de mantenernos.