El concursante de la primera edición de Operación Triunfa ha visitado el programa Trending COPE para reconocer que "el mundo digital es una herramienta fascinante pero hay que tratarla con cierta distancia porque genera muchos desgaste".

La pandemia me freno una gira muy prometedora

"Buenos días familia", así es como Manu Tenorio amanece cada día en sus redes sociales. Con este apelativo el cantante quiere motivar a sus seguidores a comenzar con "buen pie el día". Sus perfiles derrochan alegría y espontaneidad pero Tenorio tiene claro que "hay que seguir una estrategia también. No puedes colgar cualquier foto o cualquier comentario. Por ejemplo desde hace un tiempo estoy colgando unos acústicos todos los domingos, son una parte íntima mía, y tienen mucha repercusión porque a la gente le gusta sentirse parte de tu intimidad".

Tenorio se dio a conocer en una época offline donde las redes sociales no tenían la importancia que tienen ahora y es consciente que para "la gente nobel es una herramienta muy importante pero hay que tener en cuenta que también hay una sobrexposición ya que se cuelgan millones de contenidos al día". Por otro lado en su época cree que estaban menos preparados que ahora; "los cantantes nuevos son capaces de producirse sus propias canciones, por ejemplo, pilotan bastante más de lo que lo hacíamos nosotros. Si yo empezara ahora sería muy constante colgando stories y versiones de canciones mías".

Sobre los artistas con los que le gustaría trabajar conjuntamente en formato digital, reconoce que" con Dani Martín ya que ha creado una canción muy bonita homenaje a su hermana y además lo ha hecho cuidando mucho los detalles y poniéndole mucho cariño. No lo ha resuelto todo en el tema digital".

LA PANDEMIA Y SU MÚSICA

"A mí concretamente la pandemia me freno una gira muy prometedora y había creado un equipo de producción muy potente y se me estancó todo bastante, hasta el tema creativo. Me sobrepasó, en vez de salirme una canción motivadora me salió una canción muy melancólica. "El resto de mi vida" es una canción homenaje a todos los que se nos han ido, hemos perdido a muchos seres queridos", recuerda Tenorio.