Dos manifestaciones separadas pintan de morado el centro de València

Dos manifestaciones por el Día de la Mujer han recorrido este miércoles por la tarde las calles de València, convocadas de manera separada por la Coordinadora Feminista y la Assemblea Feminista, y las han teñido de morado y de miles de personas en un ambiente reivindicativo, festivo y multitudinario y con diferentes reivindicaciones del movimiento feminista.

Según Delegación de Gobierno, a la marcha convocada por la Coordinadora han asistido más de 15.000 personas --la organización eleva esta cifra a 60.000-- y a la de la asamblea más de mil, y no se han registrado incidentes.

En la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista, bajo el lema 'Feminisme, Justícia, Igualtat i Drets per a les Dones', se han visto pancartas con lemas como 'Patriacat i capital aliança colonial', 'No es fiesta sino una protesta', 'Mi vagina no se alquila', 'Médico objetor al contenedor', 'Si mirases por nuestros ojos gritarías igual' o 'La prostitución no es trabajo sino violencia sexual'.

Durante este recorrido por el centro han sonado cánticos como 'Machismo también es terrorismo', 'Con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca', 'No estamos todas: faltan las asesinadas' o 'Quien ama no mata ni humilla ni maltrata', junto a algunos gritos de dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Como portavoz de la Coordinadora, Cándida Barroso ha subrayado que el "enemigo" es el patriarcado y no está entre las feministas y ha recordado que "los hombres también tienen que salir a la calle". Ha advertido que la violencia sexual es "una realidad aplastante para las mujeres y las niñas", ante lo que ha reclamado más medidas estatales y autonómicas. "Hay una gran presión en este país para que se instalen granjas de mujeres", ha alertado en alusión a los vientres de alquiler.

Esta manifestación ha acabado en la plaza de la Reina, donde cinco mujeres diversas y plurales (una mayor, una joven, una sorda, una migrante y una iraní) han leído un manifiesto con el que han rechazado cualquier desigualdad estructural y han exigido más inversión para aplicar las leyes de igualdad y violencia de género y una educación pública y laica sin estereotipos. "Hemos reventado las calles y hemos superado toda previsión", ha celebrado la portavoz al finalizar.

Por su parte, la manifestación convocada por la Assemblea Feminista, bajo el lema 'Front al capitalisme violent feminisme dissident', ha recorrido desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores hasta la plaza de la Virgen.

Durante la marcha se han escuchado cánticos como 'Me cuiden mis amigues i no la policía' o 'Se acaba el patriarcado' y se han visto carteles como 'Mujeres teníamos que ser' o 'Trabajo sexual es trabajo', así como otros a favor de la derogación de la Ley de Extranjería y en defensa del colectivo trans con varias asistentes portando su bandera.

Como portavoz de la Assemblea, Mireia Biosca, ha defendido que para ellas era necesario convocar una manifestación propia que pusiera en el centro la lucha anticapitalista y antirracista que "también es lucha feminista".

"Hay muchos feminismos y es súper positivo que las mujeres salgan a la calle el 8 de Marzo con los que se sientan más identificadas; eso lo vamos a celebrar siempre, pero para nosotras era importante que estuviera presente", ha argumentado, algo que ha enmarcado en la huelga feminista que han convocado para esta jornada.

CORTE DE PELO COLECTIVO EN APOYO A LAS IRANÍES

Previamente a la otra manifestación convocada por la Coordinadora Feminista se ha llevado a cabo una acción colectiva donde un grupo de mujeres se han cortado mechones de pelo en apoyo a las mujeres iraníes, al grito de 'Mujer, vida, libertad'.

Al ritmo de una batucada, varias activistas se han cortado el pelo mientras una mujer iraní se ha quitado el velo, lo ha pisado y se ha cortado un mechón, a modo de protesta contra el gobierno de Irán por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo.

"Cortarnos el pelo es un símbolo de cortar el machismo y cortar todo lo que no es bueno para las mujeres", ha ilustrado Ghazaleh, una de las representantes de las mujeres iraníes asistentes a la acción en la Porta de la Mar.

Su compañera Asim ha recordado cómo en Irán las mujeres empezaron a cortarse el pelo para mostrar que no tienen ningún derecho en su país más allá de poder estudiar sin tener un hombre para decidir por ellas: "Queremos cortar todas las ataduras que tenemos alrededor de nosotras".

PUIG: NADA ES MÁS IMPORTANTE QUE COMBATIR LA VIOLENCIA MACHISTA

Fuera de València, a la marcha celebrada en Alcoi se ha sumado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, al ser el último municipio valenciano donde se produjo un asesinato machista en octubre. Ha advertido que este es el principal problema de la sociedad actual y ha pedido erradicarlo juntos porque "no hay nada más importante que defender la dignidad de las personas sea cual sea su sexo". "Hoy mujeres y hombres debemos de ser aliados", ha reivindicado, y ha recordado a todas las víctimas de esta lacra.

Entre los políticos presentes en la marcha de la Coordinadora Feminista en València, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha rechazado "todo lo que sea hacer ruido contra las mujeres". "Celebramos todos los derechos conseguidos y reivindicamos todos los que todavía están por llegar. Y nosotros, los hombres, debemos estar al lado aunque algunos no quieran", ha proclamado.

En esta manifestación en València han asistido otros representantes públicos como el alcalde Joan Ribó, el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, junto a su compañera de Podem Pilar Lima, o la vicesecretaria de Igualdad del PSPV, Ana Domínguez. A la marcha celebrada en Alicante se ha sumado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas.