Mañana gran concierto de Fallas 2019

Mañana es el gran concierto de Fallas 2019. Nuestra emisora musical RockFM Valencia presenta She Will Rock You, un conicerto de Fallas único en el que por primera vez los mejores temas de Queen sonarán en directo interpretados por las mejores voces femeninas del país. Será en Fallas y coincidiendo, además, con el Día Internacional de la Mujer.

Las invitaciones son válidas para mayores de 18 años y menores acompañados por un tutor. Estarán limitadas por el aforo legal del recinto, realizando controles exhaustivos en los puntos de acceso.

GRANDES MUJERES DEL ROCK INTERNACIONAL

Mañana podrás disfrutar de más tres horas de música en directo a partir de las 21:30 horas en los Jardines de Viveros, con las voces de Aurora García líder de Aurora & The Betrayers es una de las voces con más proyección dentro de la nueva escena del rock nacional. Michele McCain, la cantante y compositora nacida en Brooklyn ha hecho cantado con grandes nombres como James Brown, B.B. King, o Celia Cruz.

Teté Delgado, la actriz demuestra sobre el escenario el desgarro y la fuerza de su poderosa voz, combinándolo con su impecable interpretación. Belén Arjona, descrita como la sucesora de grandes rockeras como Luz Casal o Aurora Beltrán o Alicia Keys. Cuatro discos de estudio avalan a una de las voces más personales de la música española.

La británica Jessica Williams es un auténtico espectáculo en el escenario como nos tiene acostumbrados al frente de su banda Ankor. Demuestra sobre las tablas la combinación perfecta de espectáculo y excelencia vocal. La soprano Alba Fernández, se ha consolidado como una de las voces mas interesantes de la nueva ola del bel canto.

Todas ellas acompañadas de la inigualable banda oficial de SHE WILL ROCK YOU: Angie Lófer, teclista ; Carmen Niño, bajista; Maylin J. Johoy, batería; Cristina Pena, guitarrista.