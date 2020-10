Maje chateó con un amante los detalles del asesinato de su marido

Maje, la acusada por el asesinato de su marido que es juzgada estos días en la Audiencia de València, chateó con un amante los detalles del homicidio al mismo tiempo que también mantenía relaciones con Salvador, acusado de ser el autor material del crimen.

La Audiencia de Valencia ha celebrado hoy una nueva sesión del juicio con jurado que sigue contra María Jesús M.C., conocida como Maje o como "la viuda negra de Patraix", y su amante, Salvador R., por el asesinato de Antonio Navarro, marido de ella, que fue apuñalado en su garaje de la calle Calamocha de Valencia en agosto de 2017.

En la sesión de hoy han prestado declaración tres amantes que la acusada mantuvo al mismo tiempo que sostenía sus encuentros con Salva, quien ha confesado ser el autor material de las puñaladas que sufrió Antonio Navarro. También ha declarado un quinto amigo íntimo, a quien conoció poco después de la muerte.

El asesinato tuvo lugar el 16 de agosto de 2017, en València. En la noche de ese día, la anterior al crimen, Maje durmió en casa de José, uno de estos amantes. Este testigo ha declarado hoy en la vista que él se consideraba novio de Maje, sin conocer que estuviera casada o que tuviera otras relaciones y que ambos pasaban unas ocho o diez noches juntos al mes, noches en las que ella se quedaba a dormir en su casa.

El mismo día 16 de agosto, horas más tarde de la muerte de Antonio, Salvador y Maje se reunieron en la casa de la hermana de ella y mantuvieron una conversación en la que él le contó los detalles del crimen, según señalan numerosos los indicios y han asumido ambos. La hermana de Maje ha declarado hoy en la vista y ha confirmado también ese encuentro. Por su parte, Maje señala en su escrito de defensa que en dicha conversación supo que Salvador había matado a Antonio.

La conversación de la acusada con Salvador se produjo sobre las 13:00h del 16 de agosto de 2017. A esa misma hora, ese mismo día, Maje chateaba con José, uno de sus amantes, e intercambiada términos como "chochete" y "mamoncete, e incluso llegaba a proponer hacer "un amorcete". Esa misma noche, confesaba a su amante que le dolía la cabeza. "Llevo mucho tute, nene", le dijo a José, a las 22:00h.

"Días más tarde de la muerte de su marido me llamó y me dijo que me tenía que contar algo muy fuerte: estaba casada y su marido había muerto", ha relatado José, cuyo teléfono llegó a estar intervenido por la Policía hasta que los investigadores conocieron a Salvador y centraron en él sus pesquisas. "Me avisó de que a lo mejor la Policía me llamaría", ha recordado José.

La que fuera muy amiga de Maje, Rocío, compañera en algunas de las salidas de fiesta, ha recordado hoy que en su declaración policial apuntó que la acusada tenía relaciones con otro hombre, además de con Antonio, el ya citado José. Más tarde Rocío le comentó esa declaración a su amiga y Maje llamó entonces a la Policía para cambiar su declaración inicial y confesar su relación con Antonio, según han declarado los investigadores en la vista.