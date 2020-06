La madre de Marta Calvo: "¿cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas? Voy a luchar para cambiar las leyes"

Marisol Burón Flores, la madre de la joven asesinada el pasado 7 de noviembre presuntamente a manos de Jorge Ignacio P, en prisión por estos hecho e investigado por tres homicidios y ocho agresiones sexuales, rompe su silencio y a través de una carta abierta a los medios de comunicación pide a los políticos que endurezcan las leyes para los asesinos que se niegan a colaborar, como el caso del presunto asesino de su hija.

La madre de Marta Calvo se pregunta ¿Cuántas mujeres más tienen que ser violadas o asesinadas a manos de este tipo de personas, inhumanas, sin sentimientos? ¿Podría ser Marta la última? Y asegura que va a "luchar por que las leyes cambien y en manos de ustedes, señores políticos, hay mucha fuerza para que esto se consiga.

«Salvemos vidas que todavía estemos a tiempo de salvar y evitemos que otras familias y madres como yo tengan que sufrir este terrible dolor» asegura la madre de Marta Calvo a la vez que pide a los políticos que imaginen que se tratase de su propia hija. Me da igual las siglas que representen: empaticen conmigo un poquito y con los padres que han pasado por mi misma situación, y piensen que no estuviésemos hablando de mi hija, piensen por un momento, Dios no quiera, que fuese la hija de alguno de ustedes, piensen cómo se sentirían".

"Seguramente verían las cosas desde el dolor, y verían cómo se les generaba la necesidad de preocuparse más por estas leyes obsoletas y que no hacen justicia, y dejarían de preocuparse de otras cosas que pueden esperar, pues al lado de esta, son miserables tonterías sin importancia" añade.

"Sale barato en este país matar, violar, vejar o maltratar"

Las leyes vigentes, asegura Marisol en su carta «nos tienen totalmente desprotegidos, vendidos, pues a los asesinos, violadores, maltratadores, etcétera, les sale barato en este país matar, violar, vejar o maltratar». Es por eso que reclama «prisión máxima con o sin cuerpo, obligación de declarar y declarar la verdad o más pena, y menos condescendencia con estos individuos que al final, están más protegidos en la cárcel» que el resto de los ciudadanos en la calle.

La madre de la jóven se muestra "destrozada y rota de dolor" pero asegura que luchará para aumentar las condenas a asesinos y violadores y para buscar penas más altas cuando el autor se niegue a colaborar.

«Basta ya por favor, hagan, hagamos algo», suplica la madre de la joven, quien reivindica que «España y los españoles merecemos más y mejor». insta a los políticos y jueces a pensar que si el arrestado por la muerte de su hija «no hubiese disfrutado de libertad bajo fianza, o hubiese sido deportado a su país por no estar sus papeles en regla cuando le caducaron», Marta seguiría hoy junto a «la gente que la amaba».

Además la carta muestra también «la rabia, la impotencia, la desesperación y la frustración» de la madre de Marta porque el silencio que mantiene su presunto asesino «con su derecho a no declarar es el que nos lleva a que a día de hoy Marta, mi joven y preciosa hija, siga desaparecida y no esté con nosotros».

Así me siento, y con la frustración de no poder hacer más de lo que hago, aunque mis fuerzas, no quepa duda a nadie, me las estoy reservando para seguir luchando y con más fuerza cada día por que se haga justicia a mi hija.

La madre de Marta da las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos aquellos que les han hecho llegar su apoyo. "Hoy por hoy solo podemos rezarle, y dejar a la policía que siga con su impecable labor, sin contaminar ni perjudicar su esfuerzo en la búsqueda de Marta, pero sé que cuento con todos y cada uno de vosotros. ¡GRACIAS!"