Luz verde a la tercera dosis de refuerzo para mayores de 60 años y sanitarios de la Comunitat Valenciana

Frenar una nueva ola con el black friday y las Navidades es el objetivo de las administraciones. En la Comunitat Valenciana el Gobierno valenciano estudia la implantación del pasporte Covid ante el descarte de volver a las restricciones. Pese al repunte de contagios las autoridades insiten en que el valor determiante es el de la presión hospitalaria que en la Comunitat todavía no refleja situación para la preocupación o necesidad de tomar medidas urgentes.

Por ello, la única alternativa de momento por la que opta la Generalitat es tratar de convencer al medio millon de valencianos que todavía no se han vacunado. Si esta misma semana arrancaba la vacunación de refuerzo para más de 200.000 valencianos que recibieron una única pauta de Janssent, ahora la ponencia de vacunas ha acordado que los mayores de 60 años y los sanitarios deben recibir también una tercera dosis de refuerzo. En la Comunitat Valenciana este nuevo grupo supera el medio millon de personas.

Y es que parece que el virus ha venido para quedarse. Pese al avance de la vacunación, los contagios no cesan. Ayer la conselleria volvía a notificar más de un millar de contagios en dos días. (el martes no pudo facilitar los datos por un error informático). Lo positivo, que hay menos gente contagiada que acaba en los hospitales valencianos. De hecho, la conselleria de Sanitat informaba esta misma semana que 9 de cada 10 personas ingresadas en las UCIS valencianas no estaban vacunadas y que el riesgo de acabar hospitalizado por el covid es 19 veces superior para las personas que no están inmunizadas.

La decisión de esta tercera dosis de refuerzo se conoció ayer y la conselleria de Sanitat no ha desvelado todavía cómo va a prodecer para llevar a cabo esta nueva instrucción dado que ahora mismo los centros de salud están asumiendo tanto la vacunación contra la gripe y la dosis de refeurzo de los mayores de 70 años, así como los valencianos vacuandos con Janssen y que también necesitan una segunda dosis para aumentar el porcentaje de inmunidad frente al virus. Cuando arrancó la vacunación los sanitarios fueron inmunizados en sus propios centros hospitalarios por lo que con las nuevas instrucciones, y optando por operatividad por la misma opción para ellos, los centros de salud asumirían también la vacunación de los mayores de 60 años, teniendo en cuenta además que la Generalitat ha cerrado los puntos de vacunación masiva. Pero a esta hora todavía no ha informado al respecto.