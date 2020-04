A la lucha contra el coronavirus en México se suman las agresiones a sanitarios

Los testimonios de compatriotas viviendo en el extranjero, nos están sirviendo para comprender la magnitud de la pandemia por el coronavirus Covid-19, cómo se ha visto su llegada en cada zona del planeta, y la imprevisión que se ha repetido en la mayoría de los países, - excepción hecha de Corea, Alemania o Portugal- pese a que escalada de la enfermedad hacia diferentes territorios iba advirtiendo del enorme peligro. Después de conocer el relato de Jade, la enfermera valenciana en Londres, el caso que hoy llama nuestra atención es el de México. No sólo se negó al principio la virulencia de la enfermedad, sino que, con el país inmerso en su lucha, se han reproducido episodios violentos hacia los profesionales sanitarios por el miedo de parte de la población al foco de contagio que representan.

También en México contamos con una amiga de Cope Valencia que nos ha ayudado a entender cómo viven los mexicanos tanto el confinamiento como la evolución de la enfermedad. Beatriz Ossorio, vive desde hace 10 años en México, en Polanco, un barrio al noroeste de la ciudad, trabajando en una empresa de telecomunicaciones que proporciona servicios online de conexión a internet para los países de la zona. En estos tiempos convulsos ha visto cómo su trabajo se multiplicaba desde que la pandemia urgió en todo el mundo a disponer de conexiones óptimas en la red.

La pandemia no cogió por sorpresa a México, tenían referencias de muchos países, lo que fue sorprendente fue la actitud de su gobierno que al inicio la evaluó como una simple gripe, cuando ese mensaje ya había cambiado en el resto del planeta, e invitaba a la gente a seguir con su actividad. “Salía diciendo que había incluso que abrazarse... Cuando estábamos viendo que en el resto del mundo estaba siendo una tragedia. Tardó mucho en reaccionar. En la iniciativa privada hubo quien tuvo vista y decidió mandar a la gente a casa, pero algunas grandes empresas y corporaciones pidieron normalidad y que la gente siguiera yendo a sus puestos de trabajo, con los consiguientes desplazamientos en metro y aglomeraciones”, explica Beatriz.

Todo tipo de negocios permanecen abiertos dejando la decisión en manos de sus propietarios

En el momento actual, las restricciones son bastante leves. Se han cancelado grandes eventos donde pueda concentrarse mucha gente o incluso los grandes centros comerciales, sin embargo, el resto de negocios, permanecen abiertos con normalidad. Se puede observar que existe la recomendación de quedarse en casa y bajar una sola persona por familia para hacer la compra manteniendo las correspondientes distancias, y, a su vez, cómo restaurantes y todo tipo de negocios permanecen abiertos dejando la decisión en manos de sus propietarios.

Esta situación anómala está trasladando a la ciudadanía la sensación de que la información que se les ofrece está lejana de la realidad en cuanto a contagios, altas y fallecimientos. “Nos informamos a través de fuentes oficiales y no oficiales, pero de lo que estamos completamente seguros es de que los números no son reales. Sí conocemos casos de personas que han dado positivo y no han estado contabilizadas, incluso alguna muerte cercana que se ha catalogado como neumonía atípica”. Las cifras oficiales en este momento hablan de 6.017 casos activos y 857 fallecidos, si bien, algunas fuentes estiman que la cifra de casos podría ser hasta 8 veces mayor.

La situación más lamentable que está dejando la pandemia en México, es la de las agresiones que está sufriendo su personal sanitario. Ejercer el oficio de cuidar la salud de los demás e intentar luchar contra la enfermedad se ha convertido en una profesión de riesgo más allá de su propio ejercicio. Los médicos y enfermeros son tratados como “apestados”. Ha habido agresiones para que abandonen los transportes públicos, rociados con lejía para “desinfectarlos”, o directamente perseguidos para que no se aproximen a determinados lugares aunque sean sus residencias. La mayoría ya no se atreve a ir de uniforme por la calle. Para ellos, el miedo es doble. “Es intolerable, entiendo que es miedo, pánico a lo que está pasando, pero también debido a una falta de educación y respeto por los que están dándolo todo y jugándose la vida por los demás”.

En el último mes ya son más de 30 las denuncias por agresiones o vejaciones al personal sanitario. El gobierno mexicano, que no oculta su preocupación, se ha visto obligado a hacer un llamamiento para que cesen estos ataques, y a reforzar la seguridad enviando policía militar a los accesos de los hospitales para proteger a sus sanitarios.

Ante esta tesitura, es lógico pensar que ese agradecimiento en forma de aplauso que nos sirve de bálsamo y nos llena de energía aquí en España, no se produce en tierras mexicanas, sin embargo, al igual que las noticias no tienen fronteras, tampoco lo tienen actitudes positivas como esa. En algunos vecindarios se empiezan a escuchar con energía esos mismos aplausos, y aunque tímidamente, se extienden por diferentes barrios de la ciudad. Tal vez sirvan para hacer entender que los sanitarios son en realidad su esperanza.