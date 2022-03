Lourdes Montes: "Respeto mucho el trabajo de las influencers. Acercan tendencias y le dan valor a la moda"

Mujer de belleza serena y tranquila, el de Lourdes Montes es un perfil que va mucho más allá de ser la mujer de Fran Rivera. Trabaja a diario para poner en valor su papel como empresaria, gracias a su negocio de trajes de flamenca y el diseño de textiles de decoración para eventos, caterings, hoteles y también para particulares. En su vida, las redes sociales están muy presentes, y hoy ha querido hablar con Trending Cope precisamente del lugar que ocupan en su vida.

‘Es verdad que me cuesta compartir mi día a día en mis redes sociales, me gusta guardarme siempre una parcela, pero sé que a la gente le gusta conectar conmigo, preguntarme… y yo contesto encantada’, nos dice Lourdes. ‘Soy muy consciente de que para los negocios las redes son una herramienta perfecta, que se puede traducir en ventas directamente’.

Durante el confinamiento, Lourdes y su socia crearon una página web para desarrollar y vender una línea de textiles de decoración para el hogar, hoteles y caterings. ‘La moda flamenca preferimos venderla en la tienda, sin web, porque es más estacional y la gente necesita tocar los trajes. Aún así, las redes nos ayudan muchísimo a mostrar los diseños y hacerlos llegar más lejos’.

Sobre su papel como influencer, que realiza de vez en cuando, Lourdes no se considera como tal. ‘Respeto mucho el trabajo de las influencers, porque acercan tendencias y le dan valor a la moda’. Es una nueva forma de publicidad muy importante, por eso yo recomiendo solo los productos y las cosas que me gustan y me funcionan, eso lo sabe muy bien quien me sigue’.

Lourdes Montes es sabedora del interés que despierta su vida privada, por ello le gusta mostrarse en sus redes tal cual es. ‘Mi día a día es real, sin nada detrás, pero creo que todavía falta mucha regulación en el ámbito digital, especialmente en la protección de los niños’. Cada vez que aprieta el botón de ‘publicar’ en las redes, Lourdes piensa muy bien cómo puede trascender eso en la prensa… ‘la prudencia es mi guía en mi estrategia digital’.

En cuanto a sus retos digitales, Lourdes nos ha confesado que su asignatura pendiente son los Reels, ‘quiero aprender a manejarlos porque sé que es el formato que va a empezar a pegar fuerte’.

Audio