Los vendedores de la plaza Redonda, contra el intento del gobierno de echarlos

El centenar de vendedores que llevan casi 50 años vendiendo en esta zona se resisten: se oponen al intento del gobierno de PSPV-Compromís de desalojarlos.

Son cerca de 100 vendedores y ya han conseguido 3.000 firmas en dos fines de semana de ciudadanos y ciudadanas de Valencia para apoyar sus reivindicaciones, para que se les siga permitiendo establecer su mercado en la plaza Redonda y el Mercado central de los domingos. Exigen al Consistorio que dé marcha atrás en la idea que tiene de expulsarles de su ubicación actual para que ahí únicamente se vendan artículos de coleccionista o discos o libros antiguos.

El ayuntamiento también utiliza sus armas: ahora quiere que sólo puedan vender libros antiguos y cromos a los que llevan décadas vendiendo desde ropa, calzado, plantas, flores y hasta otro tipo de artículos de regalo.

El origen de la batalla está en la aprobación de la nueva ordenanza de mercados, apoyada de manera unánime por todos los partidos en el Consistorio. El texto, que pasó por el preceptivo periodo de alegaciones, indica que los domingos en el entorno del Mercado Central únicamente se pueden vender «objetos usados, artísticos o de colección», lo que en la práctica deja fuera a un porcentaje altísimo de vendedores que trabajan en el entorno.

"Tratan de hacernos desaparecer como sea porque quieren utilizar esa zona para otra cosa"

Sin embargo, Francisco Campos, presidente de los vendedores, explica que ellos se están atando a una disposición transitoria, que establece que pueden seguir vendiendo artículos de regalos hasta el año 2026. También tratan de atarse mediante la palabra: “hemos pedido una reunión a partir del día 15 de agosto”. Ya pidieron una reunión con el concejal de Mercados y no la consiguieron a pesar de solicitarla varias veces. Y confiesa sus sospechas: “creo que tratan de hacernos desaparecer como sea porque quieren utilizar esa zona para otra cosa, si no no me lo explico.”