Los vecinos de Valencia exigen consenso para apoyar la peatonalización

Ayer se llevó a cabo la Mesa de la Movilidad en Valencia para tratar los cambios en el centro de la ciudad. El concejal del Ayuntamiento de Valencia, Guiseppe Grezzi no dió explicaciones a ninguna de las quejas de la Feredación de Vecinos que si apoyan la idea de peatonalizar el centro pero no sin consenso. Consideran que el ayuntamiento lleva a la Mesa las ideas ya planteadas y nos buscan llegar a un consenso con los principales afectados. El edil acudió a la reunión acompañado de Sergi Campillo pero solo intervino para agradecer a todos los la asistencia. El peso de la Mesa lo llevó Ruth López Montesinos y el gerente de la EMT, Josep Enric Gracía Alemany.

Los días 20,21 y 22 de marzo seguirá el mismo dispositivo de fallas por el centro para preparar la plaza y las calles llevando a cabo el cambiod e sentido en Colón el mismo día 20. El 23 comenzarán a circular los autobuses por colón al igual que la línea C-1, todos estos cambios lo harán en tres días. Por otra parte, los camiones y furgonetas que van al mercado central deberán entrar por la Plaza San Agustín y no podrán hacerlo por la calle de la Paz. Esto se traduce en que los camiones irán desde Mercavalencia de 4 a 8 de la mañana. Ya no se podrá circular con coche particular para ir a la calle Alicante desde la Plaza del Ayuntamiento (Marqués de Sotelo), solo bus y taxi. Tampoco se podrá girar a la derecha en Colón hacia Pérez Bayer. Los coches que salen del parking de la Plaza de la Reina deberán salir por la calle del Mar, estrecha y casi peatonal. el bus Turístic partirá ahora de Poeta Querol y abandona la Plaza de la Reina.

Han habido cambios de sentidos en distintas calles lo que ha generado muy mal estar entre las asociaciones de vecinos y comerciantes presentes en la Mesa de Movilidad. Todos criticaron a la concejalía la falta de diálogo y que todo se hubiera presentado ya hecho. A todas las crítcias y preguntas, Guiseppe guardo silencio.