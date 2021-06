Los valencianos mayores de 60 pendientes de la 2ª dosis de AstraZeneca apuran el plazo previsto sin nueva cita

Hay un colectivo de valencianos, el que está en el tramo de edad de entre 60 y 65, que empieza a inquietarse con su vacunación, porque la tienen a medias, y nadie les cuenta la verdad.

Recibieron el primer pinchazo la primera semana de abril y esta es la semana en la que debían completar su vacunación.

Hace ya algunas semanas la Conselleria de Sanidad reprogramó la fecha de la segunda dosis de vacunación a los mayores de 60 años que si recibieron la primera dosis de AstraZeneca pero que estaban pendiente de recibir la segunda inoculación.

De hecho, la Conselleria de Sanidad les mandó un SMS anulando la cita para la segunda dosis y advirtiéndoles que recibirían otro más adelante con su nueva cita (día, hora y lugar) para recibir esta segunda dosis (a las 12 semanas desde la administración de la primera) en el punto que les corresponde.

Pero han pasado los dias, han pasado las semanas, ha llegado el momento que estaba previsto en esa cita anulada porque ya han transcurrido las 12 semanas, y siguen sin tener noticias.

Y eso empieza a generar frustración, incertidumbre y hasta enfado. Lo cierto es que la paciencia se acaba para un colectivo al que le asignaron AstraZeneca, que primero vieron como se paralizaba unas semanas su vacunación porque habían aparecido casos de efectos secundarios, que luego han visto como a los menores de 60 hasta les han ofrecido cambiar de marca para la segunda dosis, que luego han visto como Sanidad corrige los plazos de la segunda dosis saltándose incluso las indicaciones del fabricante (10 semanas), y ahora resulta que se agotan esos nuevos plazos (12 semanas) y siguen sin tener noticias.

La sospecha generalizada opero no reconocida por Sanidad es que no tienen vacunas porque no fueron previsores de reservar para segundas dosis.

Y a esta hora no trasciende de cuántos valencianos hablamos. En total, desde la Conselleria de Sanidad si confirmaron en si dia que habían recibido la primera dosis de esta vacuna 277.000 personas, pero ahí se incluyen los menores de 60, profesores o personal de emergencia, a los que se les ha ofrecido concluír su vacunación con Pfizer.