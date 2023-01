Los valencianos deciden bajarse sus propias sillas a la Cabalgata de los Reyes Magos

Silla en mano. Así han salido muchos de los vecinos de València esta mañana a primera hora. Destino: las calles del recorrido de la cabalgata de Reyes. Y es que, el Ayuntamiento de València finalmente no ha colocado los asientos durante el recorrido.

Las sillas de alquiler de la Cabalgata de Reyes son una concesión municipal que sale a concurso en los primeros meses del año con vistas a la cabalgata del año entrante. Algo que no se ha hecho los años anteriores porque la pandemia no permitió una cabalgata al uso. Este año se apunta a una mala planificación porque a principios de 2022, nadie se planteó la posibilidad de que las restricciones decayeran de cara a estas navidades, así que no se abrió este concurso, por lo que finalmente el ayuntamiento no ofrecerá el servicio. Así que, han sido los propios vecinos de Valencia los que han decidido buscar la solución.

Y precisamente, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha querido solidarizarse con ellos: dice que no verá la cabalgata desde la tribuna, porque si los valencianos, no pueden sentarse, él tampoco.

En cualquier caso, València recupera este año su tradicional Cabalgata de Reyes Magos con el recorrido y protocolo habituales. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan esta tarde para encontrarse con las niñas y niños y repartir sus regalos. En València capital, la cabalgata se celebra bajo el lema 'Mission València Ciudad Neutra', al hilo del objetivo para convertirse en una urbe climáticamente neutra. El recorrido será el mismo que en los años anteriores al 2020. El acto comenzará con su llegada al Puerto de la Marina de València a las 16:30. Después el itinerario arrancará en la avenida Navarro Reverter para seguir por las calles General Palanca, General Tovar, la Paz, la plaza de la Reina, la calle San Vicente, la Plaza del Ayuntamiento.