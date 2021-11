Los usuarios de patinetes contra las multas que prepara el Ayuntamiento de Valencia

Los usuarios de patinetes de la Comunidad Valenciana se oponen frontalmente a la nueva campaña que prepara el Ayuntamiento de Valencia para sancionarles. La Concejalía de Protección Ciudadana ultima todos los detalles de esta iniciativa que multará a un conductor que circule a más de 20 kilómetros por hora o si lo hace encima de la acera u otra zona reservada a los peatones. Y para todo ello, el consistorio va a emplearse a fondo y hará controles de velocidad aleatorios en todos los distritos y barrios de Valencia. Además, utilizará radares de velocidad y drones.

Sin embargo, los usuarios de patinetes no entienden el objetivo de esta iniciativa y se sienten criminalizados. '¿De verdad es tan urgente emplear unos medios para controlar un vehículo, que a la larga va a tener que ser equiparado con los ciclos? ¿Qué problema está generando un vehículo de movilidad personal que no esté generando ya una bicicleta, un ciclomotor o una motocicleta? Es criminalizar un aparato y no educar y aprovechar su uso. Si hay que hacer una medida para solucionar una situación, perfecto, pero para todos', ha explicado Miguel Juanes, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal en la Comunidad Valenciana.

La campaña ha provocado reacciones en los partidos de la oposición. El Partido Popular, por ejemplo, asegura que el Ayuntamiento debería implantar una normativa para los patinetes más completa. 'Hace falta una regulación extensa e intensa con temas de responsabilidad civil o de seguros, porque se pueden causar accidentes. Es una regulación que este Gobierno no tiene, como tantas otras, porque le cuesta mucho eso de trabajar el día a día, que es el que se encuentra la gente por las calles', ha declarado María José Ferrer, portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Valencia, tras la Junta de Portavoces que se ha celebrado esta mañana.