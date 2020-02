Los taxistas denuncian que no se cumple la ley con las VTC

Distintas asociaciones del Taxi en la Comunidad Valenciana se han concentrado para denunciar frente a la Consellería de Política Territorial que las VTC siguen sin cumplir la ley y haciendo competencia desleal al taxi. A pesar de las conclusiones de la Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de junio de 2018 y de la Audiencia Nacional del 16 de enero de 2020, las VTC siguen sin una regulación efectiva e incumpliendo la ley.

#BuenosDiasATodos #BuenosDias #FelizMartes Hoy a las 11:00 hemos quedado los #taxistas de #Valencia en @GVAterritori para explicarles que las leyes se pueden mejorar pero se tienen que hacer cumplir y si no se hace es dejadez de funciones y esto constituye delito. #YoNoSoyTonto pic.twitter.com/ruorHo7xUV — Asociacion Plataforma Caracol Valencia (@CaracolValencia) February 18, 2020

Fernando del Molino, Presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, ha expresado las situaciones que viven día a día. ''Las VTC no pueden circular vacíos buscando clientes, solo pueden hacerlo si ya tienen el servicio contratado y respetando los 15 minutos de espera mínima. Tampoco pueden esperar estacionados a encontrar un servicio y tampoco pueden trabajar sin una Hoja de Ruta que registre todos sus viajes durante un mínimo de un año''. Esto es lo que las VTC tienen que hacer, pero la realidad en la Comunitat y en España es muy distinta. ''Las VTC esperan estacionados en gasolineras incluso al lado de nuestras paradas, nos intentan quitar clientes ofreciendo precios más baratos. Todos los días vemos VTC circulando vacios para buscar clientes. Hay una ley y esta no se está cumpliendo, es una vergüenza y no podemos seguir así''.

Uno de los principales motivos para que la regulación no sea efectiva es la ausencia de personal para inspeccionar todas estas cuestiones. Los taxistas están muy cansados de esta situación y piden cambios y que se cumpla la ley para poder seguir trabajando con normalidad y no con una competencia desleal que les quita clientes de forma ilegal.