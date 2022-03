Los supermercados piden a los consumidores que no hagan compras masivas

La huelga de transportistas está provocando problemas en algunos suministros en los supermercados valencianos, sobre todo de algunos productos que llegan del norte del país y de Andalucía, aunque los supermercados piden tranquilidad a los consumidores para que no hagan compras masivas ya que el abastecimiento está "asegurado".

Además, la huerta valenciana garantiza "la absoluta normalidad" de oferta de los productos frescos tanto en Mercavalencia, y por tanto los mercados municipales y las tiendas de proximidad, como en supermercados, aunque que el fuerte temporal, unido al paro de las cofradías, sí que se deja sentir en la falta de algunas variedades de pescado fresco.

Así, el director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana Asucova, Pedro Reig, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado su preocupación por la huelga y señala que los lineales sufren problemas de algunos productos que, como la leche, proceden de Asturias y Galicia y también de Andalucía porque algunas empresas y cooperativas han tenido que cerrar sus plantas, pero recalca que no hay ningún problema en los productos frescos, gracias a la huerta valenciana y a la cercana murciana, y hay mucho pescado congelado.

Además, subraya que trabajan en la búsqueda de alternativas para garantizar, a pesar del comportamiento "anómalo" de la demanda, productos de todas las familias, aunque no se llegue al cien por cien de toda la variedad de oferta, ya que "no es un problema de producción, las fábricas están llenas, sino de transporte". Por ello, pide a la población no hacer acopios de productos para no agravar la situación: "Hay que evitar el efecto papel higiénico de la pandemia".

Reig señala que los precios ya han subido un 5% sin que aún se haya trasladado el efecto de la huelga, mientras que el impacto en sus costes es mayor, entre un 10 y un 20%, y aunque tratan de evitar derivarlos a la cesta de la compra advierten de que tampoco pueden asumirlos en exclusiva y por mucho tiempo.

"Lo primero es resolver el transporte para volver a ajustar la cadena logística porque cuando se desajusta cuesta mucho volver a engrasarla", apostilla. Así, urge al Gobierno a actuar porque es "un problema de Estado que hay que resolver en casa". "No podemos esperar al día 29", recalca. Del mismo modo, reclama a los transportistas que dejen trabajar a los que no quieren secundar el paro.

"VÍAS ALTERNATIVAS"

Del mismo modo, el secretario general de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA), Sergio Barona, ha coincidido en que "no hay falta de productos, pero sí de transportarlos a los lineales concretos" y ha recalcado que se buscan "vías alternativas para llevar esos productos a la distribución". Además, "si hay algún producto que no hay manera de enviarlo se sustituye por otro".

Por ello, insiste en tranquilizar al consumidor y que "no haga compras masivas ni impulsivas" porque el abastecimiento está "garantizado". Asimismo, ha confiado en que en la reunión con los transportistas, que el Gobierno ha adelantado a mañana, "se desconvoque un paro que no conviene a nadie".

PRODUCTOS FRESCOS SIN PROBLEMAS

Por su parte, desde Mercavalencia señalan que del paro "ni se han enterado" gracias a que es el único que cuenta con La Tira de Contar, un espacio en el que los pequeños agricultores de la huerta valenciana acuden para la venta directa de sus productos, frescos y recién cosechados, y lo hacen con sus propios coches o furgonetas. Además, los mayoristas, en previsión, habían realizado un mayor acopio. Así, señalan que puede que haya fallado algún camión de Granada o Almería, pero productos de fuera, como fresas, se suplen con producción propia.

Desde el Mercado Central atestiguan que no hay problemas de abastecimiento de productos frescos: "desabastecimiento ninguno, que vengan, que hay productos". Así, "puede que falte algún producto puntual pero más debido al temporal que al paro de transportistas" y además resaltan que muchas de las paradaS se nutren de sus propios campos mientras que el abastecimiento de pescado queda garantizado con el piscifactorías. No obstante, también reclaman que el paro se resuelva pronto.

