Los próximos temporales pueden dañar los trabajos de regeneración de las playas del sur de Valencia

Estamos a un mes para que termine la primera fase de la obra de regeneración de las playas del sur: una vez terminen los trabajos de regeneración el próximo 20 de octubre, se llevarán a cabo los trabajos de regeneración dunar de los tramos del sur de las playas para proteger toda esta aportación de arena.

Unas obras que van a permitir que estas erosionadas playas del sur de Valencia recuperarán la anchura de los años sesenta: obras en siete kilómetros de litoral -que va desde el último espigón de Pinedo a Gola de Pujol- con la recarga artificial de tres millones de metros cúbicos de arena que proceden el banco submarino que se encuentra frente a las costas de Cullera y de Sueca.

Lo van a hacer gracias a una gran tubería de un metro de diámetro y 1,5 kilómetros de longitud, inyectará hasta finales de año esos cerca de tres millones de metros cúbicos de arena a las playas.

Los vecinos de la Dehesa del Saler, parte de quienes sufren ese perjuicio de la regresión, empiezan a ver ya cambios sustanciales. Guillermo Casanova es portavoz de la asociación de vecinos de la Dehesa y ha explicado en COPE la satisfacción de los vecinos del arranque y evolución de los trabajos. "Las obras de ingeniería tienen sus complejidades, las empresas y trabajadores están implicados, también miran al cielo y al mar, porque de eso también depende el éxito de los trabajos".

Pero ojo que algunos expertos advierten: con todas las Danas previstas, a lo mejor no sirve para nada. Es lo que opina en COPE Pepe Serra, catedrático de Puertos y Costas de la Universidad de Valencia, quien asegura que "la regeneración que se plantea está bien, pero no se mantendrá a largo plazo porque si no se protege esa arena, los temporales que afectan a la Comunitat volverán a llevarse la arena".





"El problema- asegura Serra- es que antes de esa aportación, hay que hacer antes unas obras de protección de la arena. ¿Cómo? Reduciendo la energía del oleaje, con diques o arrecifes artificiales que asegure que la arena va a permanecer lo más tiempo posible en la playa".



Estas playas, que están en regresión desde mediados del siglo pasado por el efecto de las sucesivas ampliaciones del puerto comercial, la pérdida de sedimentos fluviales y los cada vez más frecuentes y agresivos temporales, recuerdan desde la Asociación de vecinos y está previsto que culminen antes de final de año.