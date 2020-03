Los procesos de adopciones internacionales se aplazan por el riesgo de Coronavirus

Los procesos de adopción se han visto suspendidos momentáneamente en sus diferentes fases con motivo del Coronavirus. Entre otros trámites, han sido aplazados las sesiones informativas, la formación y valoración de las personas que se ofrecen la adopción y la Declaración de idoneidad por la Comisión de Adopción y Alternativas Familiares.

También las transiciones de convivencia, ya que no es posible realizar ni aceptar asignaciones ante la imposibilidad de materializar el inicio de la convivencia de las familias con las personas menores de edad adoptadas con las debidas garantías, tanto a nivel nacional como internacional.

En materia de adopción internacional tampoco es posible viajar a los países de origen de los niños y niñas, no obstante, según explica la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se están atendiendo las peticiones de documentación y recepcionando la documentación referida a los expedientes en curso.

Uno de estos casos es el de una pareja valenciana, María y Julián. Hace 4 años que dieron el primer paso en este largo proceso y estaban a punto de ir a la India a por sus dos pequeños. Una pareja de guapísimos hermanos, un niño y una niña de 5 y 4 años para llevarlos a su casa y formar su familia de 4 bajo el mismo techo. El coronavirus ha hecho que el proceso se detenga momentáneamente hasta que la situación mejore. Se ralentiza, pero no se para. Saben que ese momento ya existe en un futuro cercano.

https://mifamiliadecolores.wordpress.com/

Sin embargo, a pesar del tiempo que llevan en este proceso y que están ya a punto de coger la mano de sus pequeños para llevarlos a casa con ellos, reconocen que no es el mejor momento. Su responsabilidad de los padres que ya son, hace poner la salud de sus niños por encima de todo y evitar que corran cualquier peligro.

Así lo reconoce la propia María en el blog que puso en marcha para ir contando la experiencia de ambos en este proceso y allanar el camino de dudas en los que se encuentran muchas familias: “Entendemos que no puede ser de otro modo; y es lo mejor. A nadie se le ocurriría desplazar a niños de un país a otro en esta situación. O no debería. Han cancelado los visados concedidos, han parado los trámites de los que estaban por llegar… y así debe ser, porque con ello tratan de vetar la entrada de personas de riesgo en el país. Y sin embargo, no podemos dejar de sentirnos apenados por las familias que viajaban en estos días, este mismo fin de semana”.