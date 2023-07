Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunitat Valenciana 2023

Se han celebrado los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad Valenciana 2023, la máxima distinción que la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) concede a nivel autonómico. Se distinguen a aquellas personas, empresas, ONG's, entidades o trabajos de comunicación que han destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

Los Premios Solidarios @GrupoSocialONCE Comunitat Valenciana 2023 ya tienen ganadores ¡Enhorabuena!



??@FundacionANAR

??Programa @400APunt

??Susana Gisbert @gisb_sus

??@caixapopular

??Clínica Jurídica per la Justicia Social de la @DretUV@raquibas@COPEValencia@RomarBayarri

La Fundación Anar, el programa '400', de Á Punt Televisió, Susana Gisbert Grifo, Caixa Popular y la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia son los ganadores de los Premios Solidarios organizados por la ONCE Comunidad Valenciana. Han participado más de 50 candidatos por cada categoría.

¿Por qué se han hecho con este galardón?

En la categoría de Institución u ONG: Fundación Anar , por su dedicación durante más de 50 años a la promoción y defensa de los derechos de los jóvenes en situación de riesgo y desamparo. Han atendido más de 16.500 peticiones de ayuda en la Comunidad Valenciana durante el año 2022.

, por su dedicación durante más de 50 años a la promoción y defensa de los derechos de los jóvenes en situación de riesgo y desamparo. Han atendido de ayuda en la Comunidad Valenciana durante el año 2022. En la categoría Programa o proyecto de comunicación : Programa de Televisión ‘400’ , de Á Punt Televisió Valenciana, por abordar la problemática de la salud menta l desde el enfoque de los derechos humanos y plantear un camino inequívoco de esperanza hacia la inclusión.

: , de Á Punt Televisió Valenciana, por abordar la problemática de la desde el enfoque de los derechos humanos y plantear un camino inequívoco de esperanza hacia la inclusión. Categoría de Persona Física: Susana Gisbert Grifo, por defender los derechos de las mujeres y su luchar por la erradicación de la Violencia de Género.

por defender los derechos de las mujeres y su luchar por la erradicación de la Violencia de Género. Categoría de Empresa: Caixa Popular , por atender a las personas en riesgo de exclusión, mayores y personas con discapacidad. Por demostrar que es posible prestar un servicio bancario con rostro humano.

, por atender a las personas en riesgo de exclusión, mayores y personas con discapacidad. Por demostrar que es posible prestar un servicio bancario con rostro humano. Categoría Administración Pública: Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de Valencia, por contribuir a formar juristas que se ocupen de ayudar a personas que quedan fuera de los sistemas institucionales de apoyo, generando una sensibilidad hacia los problemas sociales.

Enrique Llin Ruiz, presidente de la ONCE en la Comunidad Valenciana, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a todos los participantes. "Agradecemos que en su día a día tengan en cuentan estos valores, que van desde la defensa a ultranza de los derechos humanos, hasta la lucha por la accesibilidad universal, pasando por la lucha contra las desigualdades y el trabajo en favor de los colectivos que tienen más problemas", explica. Además ha querido destacar que es un nicho de oportunidades, ya que "atender bien a todos los colectivos es sinónimo de generar más oportunidades de negocio y trabajo".