Los podólogos avisan: el exceso de calor y la humedad, principales causas de hongos en los pies en verano

El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha alertado este lunes de que en verano es fundamental extremar el cuidado de los pies para evitar los contagios por hongos o verrugas plantares, cuyas principales causas son el exceso de calor y la humedad. Asimismo, ha advertido de los "remedios caseros" contra estas patologías, porque pueden "agravar" el problema.

Los podólogos han subrayado en un comunicado que en esta época del año es frecuente caminar descalzo en zonas denominadas "de riesgo" como pueden ser piscinas o duchas públicas. Junto a esto, el "exceso de calor y la humedad" de estos espacios propician la aparición de afecciones fúngicas.

"Los hongos son unas de las dolencias más comunes en los pies durante el verano. Para evitar los contagios, recomendamos utilizar siempre chanclas en estos lugares y extremar las medidas de higiene.

El calor conlleva un incremento de la sudoración y, por tanto, es más propicia a la creación de un nicho de afección", ha explicado la presidenta del ICOPCV, Maite García.

Junto a esto, otros consejos para evitar los hongos en verano se encuentra el de secar muy bien los pies después del baño, prestando especial atención al espacio interdigital. Es importante evitar el exceso de humedad y sudor en los pies, por lo que en casos de sudor excesivo puede ser recomendable la utilización de sprays antitranspirantes que propicien la sequedad de los pies.

Desde el ICOPCV se ha advertido de que existe la creencia de que algunos "remedios caseros" pueden ser útiles para combatir los hongos y esto es "un error" porque "podrían agravar la patología".

"En Internet podemos encontrar un sinfín de falsos consejos para combatir los hongos y hay que tener mucho cuidado con esto. No todos los hongos son iguales. Cuando hay infección fúngica hay que realizar un cultivo para determinar cuál es el tratamiento más adecuado. Si no se trata adecuadamente, puede producirse una proliferación de la patología e, incluso, infectar zonas que no habían sido afectadas", ha precisado Maite García.

En este sentido, desde el ICOPCV se ha señalado que en caso de aparecer hongos en los pies o en las uñas es muy importante no automedicarse o autotratarse y acudir a un podólogo para que revise la zona y pueda aplicar el tratamiento medicamentoso más adecuado según la afectación producida.