Los partidos del Botànic se unen contra Vox en las Cortes Valencianas

La política valenciana no es ajena al clima de tensión que vive la política nacional. Así, los partidos que sustentan al Botànic, PSPV, Comprimís y Unidas-Podem se han unido para aplicar el cordón sanitario y aislar a Vox en el parlamento valenciano.

Defienden que ese cordón “democrático” lo vienen aplicando con Vox desde que comenzó la legislatura en el parlamento autonómico. Al respecto desde el PSPV-PSOE, su síndico Manolo Mata asegura que el cordon equivale a " no darles los votos para que esten en las Mesa y en las Comisiones del parlamento y recuerda que su programa habla de destruir las autonomías aunque traten de blanquearse".

??? @franferri_ "els grups del #Botànic en @cortsval des de l'inici de legislatura hem aïllat l'extrema dreta en el parlament valencià:

?? No estan en cap organ

?? No entrem en els seus marcs conceptuals

?? No els votem a favor cap iniciativa pic.twitter.com/zdIr2yp6DC