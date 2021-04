Los nuevos grupos de edad a los que Sanidad empezará a vacunar esta semana en Valencia

La Comunitat Valenciana ha recibido este lunes 174.330 nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, un 39,3% más que la semana pasada. Se trata de vacunas de Pfizer que se entregarán a la Generalitat Valenciana para su distribución.

La conselleria de Sanidad tiene previsto inmunizar en los próximos siete días 249.743 valencianos con lascuatro vacunas que ya están autorizadas en el mercado europeo.

Por ello, desde Sanidad han informado que se "mantendrán activos todos los espacios y centros de vacunación el tiempo necesario para administrar estas cerca de 250.000 dosis", a la espera que se incremente el número de vacunas recibidas y, en palabras de la consellera Ana Barceló, "podamos vacunar los siete días si es necesario y alcancemos así el ritmo óptimo que todos deseamos y para el que nos hemos preparado", según informa la Generalitat en un comunicado.

