El 7% de los niños valencianos tiene Déficit de Atención e Hiperactividad y no lo sabe

El 7% de los niños valencianos tiene Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pero la gran mayoría no lo sabe. Los padres y el entorno del pequeño lo confunden con ansiedad, distracción o impulsividad. Sin embargo, el TDAH es más grave: los neurotransmisores del cerebro no se conectan con normalidad y eso hace que el niño se comporte de esa manera todos los días, no es algo aislado o puntual.

El gran problema de un diagnóstico tardío o inexistente es que lo que no se trata de niño, se agrava en edad adulta, porque es un trastorno que no desaparece nunca, no tiene cura. 'Hay tantas cosas que vienen de un TDAH, que si la sociedad fuera consciente... hay más consumo de drogas, más delincuencia, accidentes de tráfico, familias desestructuradas y suicidios', asegura María Elena Podio, presidenta de la Asociación TDAH +16 Valencia. Una de las dos asociaciones que existen en la ciudad y que luchan para dar visibilidad al trastorno. De hecho, el 30% de los presos que están en la cárcel tienen TDAH.

El 80% del trastorno es genético y el otro 20% puede venir provocado por el consumo de alcohol y drogas de la madre durante el embarazo, entre otros factores. Lo más importante es que sea diagnosticado a tiempo, para que el niño pueda hacer una vida lo más normal posible. 'Los chavales no hacen las cosas porque no quieran, o porque no puedan, o porque no les de la gana. No están maleducados. Muchas madres nos dicen que se lo curarían con dos guantazos. Estamos hartas de oirlo. Eso hace que al final se aisle la familia y el niño, porque, por ejemplo, no le invitan a los cumpleaños... y se hace una pelota', explica Podio.

El tratamiento comienza con medicación, que no cura, pero sí palía los síntomas. A eso hay que añadir la ayuda de un psicólogo y la de todos nosotros, como recuerda la Asociación, para que estos niños tengan las mismas oportunidades que todos.