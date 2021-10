Los Morancos: "Nos encantaría hacer una película para las redes sociales. Hay mucho que contar"

Decir su nombre es sinónimo de risa y de buen humor. Los Morancos, Jorge y César Cadaval, es una de las parejas artísticas más queridas del panorama nacional, algo que ellos sienten también a través de sus redes sociales. Así nos lo han contado hoy en Trending Cope.

‘Habría que bloquear y eliminar más el mal humor en las redes sociales. Yo lo practico mucho y me quedo muy ancho, porque aquí hemos venido a pasarlo bien y a disfrutar’, nos ha contando Jorge Cadaval. ‘En cuanto veo un comentario chungo, no espero ni un segundo, porque para pasarlo mal no estamos’.

César nos confiesa que sienten de cerca el cariño de sus seguidores, y su trabajo en redes no ha hecho más que acrecentar ese feedback. ‘Y durante el confinamiento, más todavía. Nos pusimos de lleno a ampliar y meter más contenido en nuestro canal de Youtube, donde somos ya más de 600.000 suscriptores. Estamos felices’.

Ninguno de los dos siente como un reto su presencia en redes sociales. ‘No nos volvemos locos, la verdad. Publicamos cuando nos apetece, cuando vemos algo que nos gusta, que nos inspira y nos dejamos llevar. Hay gente que rápidamente nos dice que se engancha y le hacemos pasar un buen rato. Nosotros con eso ya estamos pagados de sobra’.

En cuanto a los formatos que les quedan por explorar, ambos lo tienen claro, ‘nos encantaría hacer una película para las redes sociales. Hay mucho que contar en este medio'. Y confiesan que escuchan con atención lo que sus sobrinos y la gente joven que les rodea les dice de su humor y de las nuevas tendencias. ‘Hay que escuchar siempre y estar con la gente joven también. Sentimos que gustamos a los de 80 y a los de 18 años. Eso es maravilloso’.

