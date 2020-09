Los MIR endurecen su huelga indefinida tras la "pantomima" de reunión anoche con la Consellería de Sanidad

Los Médicos Internos Residentes (MIR) de la Comunitat Valenciana, en huelga desde el pasado 21 de julio, adoptarán "nuevas acciones" si se confirma el "bloqueo negociador" de la Conselleria de Sanidad, con la que mantuvieron ayer tarde una reunión de más de cuatro horas durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.

En un comunicado, el Comité de Huelga de los MIR señala que durante el encuentro oficial con el personal técnico de la Conselleria celebrado ayer, donde no se personó "ningún cargo político", no se llegó a "nuevos acuerdos relevantes" y la administración "sigue sin conceder mejoras formativas, retributivas ni varias de las reivindicaciones principales, reafirmandose que no van a realizar más concesiones".

"Hemos acudido a una pantomima de negociación", asegura el Comité en el escrito, en el que considera que la nueva propuesta de acuerdo de Sanidad "no producirá una mejora sustancial de las pésimas condiciones laborales que nos han abocado a una huelga" .

Como Comité "nos negamos a firmarlo: es una vergüenza y una nueva decepción con la administración y con unas políticas que no se sientan a negociar en persona".

Los MIR reivindican la equiparación de su jornada de trabajo y descansos con la de un médico adjunto con un descanso obligatorio de 36 horas, jornada máxima de 37,5 horas semanales, cotización de las horas de guardia médicas y, en caso de horas extra, que sean consideradas voluntarias, de descanso obligatorio y no podrá exceder de las 80 horas anuales.

Además, reclaman la equiparación salarial con las demás comunidades autónomas, lo que implica un incremento del complemento de residencia, un aumento del precio de la hora de jornada complementaria, y abono de las dietas correspondientes a las guardias.

Del mismo modo, exigen el pago del 100 % de la incapacidad temporal desde el primer día de la baja y, en caso de baja laboral, los residentes cobrarán 54 horas de guardia en las mismas condiciones reconocidas para el personal estatutario.

La reunión celebrada ayer tarde era el tercer encuentro oficial desde que los MIR iniciaron la huelga.