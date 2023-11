Esta semana hay obras que se despiden de nuestra ciudad. Unas que llegan y otras que siguen dándonos buenos momentos en las butacas de los teatros valencianos.





Las que se despiden lo hacen después de haber tenido un aforo casi completo a diario gracias al público que respalda todas y cada una de las producciones de calidad que llegan a Valencia. Que son muchas. Y es que en Valencia somo muy teatreros... y musiqueros porque nos gusta lo bueno.





Vamos, que estamos siempre a punto para ver un buen espectáculo.





En el Teatro Principal se puede ver este fin de semana la obra de la compañía Dagoll Dagom titulada L'alegria que pasa.





La vocación esta compañía ha sido siempre la creación de musicales de autoría catalana y de nuevo han adaptado uno de los grandes clásicos del universo teatral de Santiago Rusiñol.





La obra, estrenada al Teatro Romea en 1898, fue un referente para muchas compañías siendo por aquel entonces uno de los espectáculos más representados de la época. Esta pieza corta, hace muchos años que no se representaba en los escenarios por su brevedad. Pero esto mismo la convierte en un punto de partida extraordinario por la creación de un musical donde las melodías, la danza y el texto se entrelazan para dar más profundidad al texto original.





El montaje es un cuento de raíces clásicas pero de impronta contemporánea por su gran paralelismo hacia la relación del artista con la sociedad. El mundo artístico, como en otros momentos claves de la historia, ha sido uno de los principales perjudicados por la pandemia. Y debido a ello se ha hecho necesario habla del valor indispensable de la cultura, declarada como bien esencial. Hablar del compromiso de la sociedad con el artista. Pero también del compromiso del artista con la sociedad.





En un pueblo gris, monótono e industrial se rompe la rutina con la llegada de un gran espectáculo musical. La compañía ha sido contratada por el alcalde del pueblo y propietario de la única fábrica en toda la población. Joan, el hijo del alcalde que está a punto de casarse con su pareja Lina, se enamora de la gran estrella Zaira y quiere huir con ella lejos del pueblo gris. Con esta historia como línea argumental se presenta ante el público valenciano esta producción de la compañía Dagoll Dagom.









En el Teatre Talia dos grandes de la escena valenciana representan la comedia L’últim ball. Carles Alberola y Alfred Picó vuelven a trabajar juntos para el deleite de sus admiradores.





Una propuesta meta teatral en la que los dos populares intérpretes se meten en la piel de una antigua pareja cómica que se reencuentra 10 años después de su ruptura para hacer la que quizá sea su última actuación.





L’últim ball cuenta la historia de dos viejas glorias del teatro valenciano que, después de 10 años sin actuar juntos, reciben la propuesta de participar en un homenaje póstumo a un compañero de profesión. En el transcurso de la obra van surgiendo afinidades y diferencias entre ambos conforme deciden si salir o no al escenario.





Esta comedia sobre la felicidad, la escena y las segundas oportunidades se queda en el teatro de la calle Caballeros hasta el 26 de noviembre.





El Teatro Olympia despide este fin de semana uno de los espectáculos más concurrido de la temporada con el sello de La Fura del Baus: Carmina Burana.





Con el aforo casi lleno a diario, el musical se despide del público valenciano este domingo. Después de viajar por 3 continentes y ser visto por más de 325.000 espectadores, el Carmina Burana de La Fura dels Baus impacta por las llamativas escenas, efectos especiales e incluso fragancias primaverales, que sumergen de lleno a los espectadores en el universo de la compañía catalana.





Carl Orff compuso su Carmina Burana entre 1935 y 1936, y se basó en 24 poemas del códice original titulado como canciones seculares para cantantes y coros para ser cantadas con instrumentos e imágenes mágicas. En la composición se ensalza el placer por vivir y el interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza, siempre con una mirada crítica y satírica hacia los estamentos sociales y eclesiásticos de la época.





Aún tenemos tiempo para ir a ver este destacado montaje de La Fura dels Baus en el Teatro Olympia hasta este domingo.









El Teatro Rialto también dice adiós a la obra El lector por horas de Sanchis Sinisterra.





El Teatro de La Abadía de Madrid, el Institut Valencià de Cultura y la Sala Beckett, se han unido para coproducir la puesta en escena de la obra de uno de los dramaturgos más importantes del teatro español contemporáneo.





La Sala Russafa recibe esta semana en su escenario el montaje teatral Réquiem por un campesino español adaptación de la obra universal del autor aragonés Ramón J. Sender con una producción creada hace dos temporadas para el 120 aniversario de su nacimiento por la compañía Teatro Che y Moche.





El argumento arranca en el verano de 1937, ha pasado un año desde la muerte de Paco el del Molino y Mosén Millán, el cura que lo bautizó, lo casó y le dio la extremaunción, hoy celebra una misa de réquiem por el alma del muchacho.

Queda poco más de una hora para el comienzo de la misa y el viejo cura junto a su sacristán esperan la llegada de familiares y amigos.





Los recuerdos de una vida en común y el cariño que le profesaba Mosén Millán hacen de la espera un verdadero viaje por los años compartidos; las primeras trastadas de Paco como monaguillo, su rebelde adolescencia, su primera confesión, la fiesta de su boda con Águeda, sus acaloradas disputas ideológicas…





En un mágico viaje por la conciencia del cura, Pepe, el sacristán, ejercerá como un antiguo juglar provocando y reviviendo mucho más que la vida de Paco.





La Máquina Teatro acoge esta semana las últimas funciones de la comedia Les Nits de Salustiana.

Una obra emotiva que explora la tenacidad de una mujer cuyo sueño es ser fallera en una sociedad que no lo permite.





Inspirada en la película clásica Las noches de Cabiria, esta adaptación sitúa la historia en el contexto de las fallas de Valencia. Con música en directo y una comedia ácida que refleja la vida misma, la obra regresa de manera triunfal a los escenarios.





La espectacular actuación de Gretel Stuyck da vida a Salustiana, una nueva heroína de la terreta. Un espectáculo en valenciano que no dejará indiferente a nadie.





En La Rambleta reciben de nuevo a Rafael Álvarez El Brujo con su Lazarillo de Tormes.





La obra de teatro estará todo el fin de semana sobre el escenario del teatro del barrio San Marcelino.





El actor se expresa agradecido al representar este texto y dice que siente un enorme privilegio al poder entregar su voz y su cuerpo a esta joya de la literatura. Este ente del mundo imaginario podría cambiar el mundo real porque hace del hambre y la necesidad un arte, la recicla en sabiduría. Frente al dolor se tiene dos caminos: la queja o el arte. Y con ironía, parte del estado del necio, camina por el aprendizaje y alcanza la sabiduría.





El Lazarillo trata de la marginación, el hambre y la vivencia dura de la infancia. Los paralelismos entre el mundo del infante que acompaña al ciego y la situación de tantos niños del tercer mundo que mueren de inanición son obvias. La historia se repite una y otra vez.





En el Teatre Micalet estrenan la obra Senyoreta Júlia del escritor August Strindberg que estará en cartel hasta el 17 de diciembre.





En la obra del escritor sueco, una aristócrata y un criado hacen desaparecer las barreras sociales y durante una madrugada bailan, se tocan y se seducen.





En esta pieza, manipulada también, los tiempos han cambiado y los límites entre ficción y realidad se confunden.





Júlia es la actriz principal de una compañía que precisamente interpreta el clásico de Strindberg y una gran figura de la interpretación del país. Joan, en cambio, viene de los suburbios de la ciudad, nacido en una familia desestructurada, trabaja como “chico para todo” en la obra de Júlia para que la ilusión del teatro sea posible.





En el Teatro Flumen continúa en cartel la obra 39 escalones una de las comedias más representadas en todo el mundo que ahora se puede ver en Valencia tras más de 10 años de éxitos en Londres. Se queda en el teatro valenciano hasta el 26 de noviembre.





Richard Hannay es un soltero canadiense de 39 años que se ve involucrado en una trama de espionaje a raíz de un asesinato que se comete en su apartamento, en el Londres de 1935. A partir de este momento empieza una trepidante comedia de persecución en la que Hannay intentará demostrar su inocencia y desbaratar un plan secreto que podría provocar una nueva Guerra Mundial.





Una comedia en la que cuatro actores interpretan a los más de cien personajes de la película utilizando todos los recursos teatrales a su alcance para el disfrute del espectador.

La música tiene también su protagonismo en el fin de semana.





----Mediteráneo-Los Rebeldes----

Vuelven Los Rebeldes con una gira muy personal,Acoustic de luxe. Estarán actuando en la Sala 16 Toneladas este viernes y sábado.

En estos 45 años de carrera, rozan el millón de discos vendidos y figuran en las enciclopedias de rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español. Con el tiempo, sus composiciones se han ido abriendo a otras influencias como el soul, el surf o el swing, configurando un estilo propio muy marcado por la inconfundible voz de Carlos Segarra.





El Palau de la Música de Valencia presenta este viernes a la directora francesa Ariane Matiakh. Sus características distintivas son su enfoque natural y apasionado junto a su versatilidad, musicalidad y precisión técnica. Dirigirá a la Orquesta de Valencia junto al pianista Saleem Ashkar.





En su ciclo de conciertos gratuitos, el Palau presenta el recital de la Banda Sinfónica Municipal con obras tan destacadas como Rhapsody in Blue de George Gershwin o Tres danzas On The Town de Leonard Bernstein, entre otras. Será este domingo a las 11:30 de la mañana en la Sala Iturbi.





La banda municipal dirigida por Miguel Rodrigo i Tamarit, acompañará al pianista Wouter Bergenhuizen uno de los músicos jóvenes más prometedores de los Países Bajos.





La recogida de entradas para el público, se realizará una hora antes del concierto y se podrán obtener de forma presencial en las taquillas del Palau de la Música u online a través de la web.





Tras el éxito de ayer con la visita de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y su director James Gaffigan al Palau de la Música de Valencia, esta tarde repiten programa en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló junto a la voz de la mezzosoprano estadounidense Jamie Barton.





Les Arts presenta de nuevo al divulgador musical Ramón Gener que viene a dar una de sus habituales conferencias en el palacio de la ópera. Será el miércoles de la semana próxima cuando hablará sobre María Stuarda de Gaetano Donizetti, ópera que se estrenará en diciembre en el auditorio valenciano.

El próximo mes se conmemora el centenario de una estrella de la lírica del siglo XX: María Callas.





Les Arts se suma a esta efeméride programando el espectáculo creado y dirigido por Albert Boadella titulado Diva.





Este espectáculo lírico-Teatral trata sobre los últimos días de “La Callas” huyendo de la realidad de su decadencia. Los artistas Maria Rey-Joly y Antoni Comas interpretan las grandes arias de su vida. Diva se podrá ver en Les Arts del 23 al 26 de noviembre.